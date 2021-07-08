Нові репресії в Білорусі: у найпопулярнішому ЗМІ – погром, головний редактор затриманий

Портал "Наша нива" був заблокований на вимогу Генпрокуратури через поширення забороненої інформації

/ Фото: Reuters

Режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка обрушив репресії на низку незалежних видань, причину яких офіційна влада поки не називала.

Про це повідомляє TUT.by.

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Зокрема, вранці 8 липня силовики прийшли з обшуками до редакції одного з найпопулярніших білоруських інтернет-видань – створеної в 1991 році "Нашої ниви".

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Головний редактор Єгор Мартинович був затриманий, бухгалтерку Ольгу Ракович доставлено на обшук. Також обшуки проходять вдома у кількох інших співробітників, зокрема редактора Андрія Скурко. Як мінімум четверо працівників редакції перестали виходити на зв'язок – про їхню долю зараз нічого не відомо.

Тим часом сайт "Нашої ниви" перестав відкриватися – не тільки в Білорусі, але і за кордоном. У Міністерстві інформації Білорусі підтвердили, що портал був заблокований на вимогу Генпрокуратури через поширення забороненої інформації, але якої саме – не вказується.

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Крім того, обшуки проходять і в двох регіональних виданнях – "Брестській газеті", яка виходить в Бресті, та Intex-Press в Барановичах, проте подробиці поки невідомі.

Це вже не перший випадок тиску на ЗМІ, які не підтримують режим Лукашенка в Білорусі. У травні силовики розгромили найбільше онлайн-видання Білорусі – TUT.by. В результаті було затримано 15 осіб, пов'язаних з виданням, а щодо гендиректора Людмили Чекіної, головбуха Анжели Ассад та головного редактора Марини Золотової порушили кримінальну справу про несплату податків. Сайт видання був заблокований, але пізніше продовжив роботу через так звані "дзеркала".

А 5 липня білоруська влада закрила кореспондентський пункт "Єврорадіо" в Мінську, який працював 11 років. Журналісти пов'язали це з санкціями ЄС проти Білорусі.

Крім того, ми писали про зухвалий арешт опозиційного журналіста Романа Протасевича, літак якого перехопили ВВС Білорусі і силою змусили сісти в Мінську. У відповідь на це літакам українських авіакомпаній заборонили перетинати білоруський повітряний простір.

Також дивіться відеосюжет про репресії щодо українців в Білорусі:

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