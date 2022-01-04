Нові вимоги Майдану в Казахстані: прибрати "старого" з політики та вирішити газову проблему

"Газові протести" переросли вже в антиурядові / Фото: Колаж: Сьогодні

У Казахстані зросли ціни на скраплений газ. З Нового року літр газу підвищили із 60 до 120 тенге за літр (близько 7,5 гривень). Протестувальники вимагають від уряду зменшити ціну до 50 тенге (трохи більше 3 гривень). Про це повідомляє уряд Казахстану.

В одному з осередків протестів – Мангістаульській області вирішили піти на суттєві поступки – у рамках "соціальної відповідальності" знизили ціну до 50 тенге.

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Проте в уряді не зможуть виконати вимоги по всій країні. Міністр енергетики Магзум Міргазалієв заявив. що собівартість виробництва становить 100 тенге.

"У нас є два варіанти: ми або сидітимемо в постійному дефіциті і наші заводи в якийсь момент просто зупиняться, або прийматимуться такі можуть бути не дуже популярні заходи", – пояснився він.

Газ уже нецікавий

Газові протести переросли вже в антиурядові. Від мітингувальників чути гасла "Старий, йди". Йдеться про екс-президента Нурсултана Назарбаєва, який склав повноваження, але залишився в політиці. Також на його честь після відходу перейменували столицю Казахстану Астану на Нур-Султан.

Невдоволені казахи окремо звернулися і до приймача Назарбаєва, прем'єр-міністра Касим-Жомарта Токаєва з вимогою покинути свою посаду разом із усіма членами уряду.

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Чому зростає ціна

Казахський сайт "Курсів" у вересні 2021 року повідомляв прогноз про продаж зрідженого газу на внутрішніх ринках СНД на ринкових умовах через електронні торги. Наразі близько 80% газу так і продається. І лише 20% постачання газу зберегли регульовані ціни.

Що за газ взагалі

Зріджений газ – це сім пропана та бутану, якщо коротко. Не варто його плутати з природним газом, який видобувають прямо з-під землі.

Зріджений газ виробляють під час видобутку та переробки нафти або того ж природного газу. Він вимірюється у літрах, а не у кубічних метрах.

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Справа в тому, що скраплений газ – це рідина, яку отримують під час стиснення природного газу більш ніж у 600 разів. Часто його використовують як паливо для автомобілів. В Україні це популярна та економна альтернатива бензину та дизелю.

Газ у Казахстані

Продаж сирої нафти зарубіжних країн забезпечує понад 50% експортної виручки Казахстана. А в самій країні одні з найнижчих цін на природний газ у Європі. У 2021 році зазначалося, що ціна була дешевшою навіть, ніж у Росії (а у росіян газових родовищ побільше буде!).

Отже, скраплений газ теж дуже недорогий у Казахстані. Порівняйте самі: протестуючі незадоволені ціною 7,5 гривень (120 тенге). Тоді як в Україні ціна за літр газу перевалила за 18 гривень. Вдвічі більше! І все одно це вважається дешевшим, ніж купувати бензин або дизель.

Ситуація у Казахстані

У Казахстані кілька днів не вщухають масові протести через зростання цін на скраплений газ. Мітинги проходять в Актау,Нур-Султані, Алмати, Кизилорді, Шимкенті, Кокшетау та інших містах. Протестувальники закликали до відставки чинного уряду, також учасники акції вимагали викорінення корупції та кумівства, будівництва нових фабрик та заводів, скорочення безробіття.

Президент Казахстану заявив, що влада не впаде, і закликав співвітчизників до розсудливості