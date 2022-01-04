Світ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🍰 Готуємо на Різдво 💼 Політичні прогнози 2022 🎄 Що змінилося з 1 січня 🎙 Слухаємо звуки зими
СЬОГОДНІ Світові новини Інші країни

Нові вимоги Майдану в Казахстані: прибрати "старого" з політики та вирішити газову проблему

Наталія Магдик Наталія Магдик
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
4 січня, 20:54
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
"Газові протести" переросли вже в антиурядові
"Газові протести" переросли вже в антиурядові / Фото: Колаж: Сьогодні

У Казахстані зросли ціни на скраплений газ. З Нового року літр газу підвищили із 60 до 120 тенге за літр (близько 7,5 гривень). Протестувальники вимагають від уряду зменшити ціну до 50 тенге (трохи більше 3 гривень). Про це повідомляє уряд Казахстану.

В одному з осередків протестів – Мангістаульській області вирішили піти на суттєві поступки – у рамках "соціальної відповідальності" знизили ціну до 50 тенге.

Реклама

Проте в уряді не зможуть виконати вимоги по всій країні. Міністр енергетики Магзум Міргазалієв заявив. що собівартість виробництва становить 100 тенге.

"У нас є два варіанти: ми або сидітимемо в постійному дефіциті і наші заводи в якийсь момент просто зупиняться, або прийматимуться такі можуть бути не дуже популярні заходи", – пояснився він.

Газ уже нецікавий

Газові протести переросли вже в антиурядові. Від мітингувальників чути гасла "Старий, йди". Йдеться про екс-президента Нурсултана Назарбаєва, який склав повноваження, але залишився в політиці. Також на його честь після відходу перейменували столицю Казахстану Астану на Нур-Султан.

Невдоволені казахи окремо звернулися і до приймача Назарбаєва, прем'єр-міністра Касим-Жомарта Токаєва з вимогою покинути свою посаду разом із усіма членами уряду.

Реклама

Чому зростає ціна

Казахський сайт "Курсів" у вересні 2021 року повідомляв прогноз про продаж зрідженого газу на внутрішніх ринках СНД на ринкових умовах через електронні торги. Наразі близько 80% газу так і продається. І лише 20% постачання газу зберегли регульовані ціни.

Що за газ взагалі

Зріджений газ – це сім пропана та бутану, якщо коротко. Не варто його плутати з природним газом, який видобувають прямо з-під землі.

Зріджений газ виробляють під час видобутку та переробки нафти або того ж природного газу. Він вимірюється у літрах, а не у кубічних метрах.

Реклама

Справа в тому, що скраплений газ – це рідина, яку отримують під час стиснення природного газу більш ніж у 600 разів. Часто його використовують як паливо для автомобілів. В Україні це популярна та економна альтернатива бензину та дизелю.

Газ у Казахстані

Продаж сирої нафти зарубіжних країн забезпечує понад 50% експортної виручки Казахстана. А в самій країні одні з найнижчих цін на природний газ у Європі. У 2021 році зазначалося, що ціна була дешевшою навіть, ніж у Росії (а у росіян газових родовищ побільше буде!).

Отже, скраплений газ теж дуже недорогий у Казахстані. Порівняйте самі: протестуючі незадоволені ціною 7,5 гривень (120 тенге). Тоді як в Україні ціна за літр газу перевалила за 18 гривень. Вдвічі більше! І все одно це вважається дешевшим, ніж купувати бензин або дизель.

Ситуація у Казахстані

У Казахстані кілька днів не вщухають масові протести через зростання цін на скраплений газ. Мітинги проходять в Актау,Нур-Султані, Алмати, Кизилорді, Шимкенті, Кокшетау та інших містах. Протестувальники закликали до відставки чинного уряду, також учасники акції вимагали викорінення корупції та кумівства, будівництва нових фабрик та заводів, скорочення безробіття.

Президент Казахстану заявив, що влада не впаде, і закликав співвітчизників до розсудливості

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Ірина Ковальчук

Ірина Ковальчук

Редактор розділу Світ

 Дивитись усі статті
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
#людина_цього_дня
4 січня. Едріан Сміт. Цього дня 12 рокі тому (2010) у місті Дубай відбулося урочисте відкриття хмарочоса “Бурдж-Халіфа”, спроектованого американським архітектором Едріаном Смітом…
На зустріч із героєм!
Україна - на 110 місці в цьому рейтингу
ТОП-10 країн за рівнем щастя
1
Фінляндія Фінляндія
7.842
2
Данія Данія
7.620
3
Швейцарія Швейцарія
7.571
4
Ісландія Ісландія
7.554
5
Нідерланди Нідерланди
7.464
6
Норвегія Норвегія
7.392
7
Люксем­бург Люксем­бург
7.324
8
Швеція Швеція
7.363
9
Нова Зелан­дія Нова Зелан­дія
7.277
10
Австрія Австрія
7.268
Докладніше
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.28

Російський рубль (₽)

0.364

Євро (€)

30.92

Еко-рейтинг
ТОП-10 світових лідерів із викидів вуглецю на душу населення
1
ОАЕ ОАЕ
19,5
2
Канада Канада
15,2
3
Саудівська Аравія Саудівська Аравія
14,5
4
США США
14,4
5
Австралія Австралія
13,6
6
Росія Росія
11,4
7
Південна Корея Південна Корея
11,3
8
Казахстан Казахстан
11,2
9
Тайвань Тайвань
10,8
10
Японія Японія
8,4
11
Середній у світі Середній у світі
4,4
Дивитись весь рейтинг
Поширення наркотиків у країнах світу
Кокаїн, героїн чи канабіс - що популярніше
Канабіс

Популярний по всьому світу: Північна Америка, Куба, Ямайка, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина. Африка – Алжир, Судан, Мадагаскар, ПАР. Європа – особливо Франція. Туреччина, Пакистан, Індонезія, Філіппіни. Вважається легким наркотиком, викликає стан, подібний до сп'яніння, не викликає сильної фізичної залежності.

Опіати

Популярні в Україні, Білорусі, Ірані, Туркменістані, Таджикистані, Афганістані, Індії, М'янмі, В'єтнамі. До опіатів відносяться морфін, опіум, кодеїн, героїн – останній особливо небезпечний. Викликають непереборну фізичну залежність, вживання зазвичай призводить до смерті протягом кількох років.

Амфетамін та інші стимулятори

Популярні в Європі: Франція, Німеччина, Чехія. А також у Японії, Саудівській Аравії, Монголії та Китаї. Під впливом стимуляторів, таких як метамфетамін, амфетамін, екстазі, зростає фізична та розумова активність, людина може кілька днів обходитися без сну та їжі. Небезпечні для серця, нервової системи.

Кокаїн

Свого часу користувався надзвичайною популярністю у США та Канаді. Нині лише кілька країн, де кокаїн переважає: Італія, Домініканська республіка, Тринідад та Тобаго. По дії подібний до амфетамінів. Може призвести до раптової зупинки серця, шоку та коми. Викликає сильну психологічну залежність.

Таблетки та токсичні пари

Венесуела, Греція, Чехія, Албанія, Нідерланди, Литва, Сербія, Саудівська Аравія. Транквілізатори та седативні: бензодіазепіни, барбітурати, а також пари хімічних речовин, наприклад, клею або бензину. Небезпечні для печінки, головного мозку та нервової системи. Поширені у бідних, авторитарних країнах чи у зв'язку з міграцією.

1/2
Рейтинг
10 найбагатіших людей у світі
1
Ілон Маск, SpaceX Ілон Маск, SpaceX
203 млрд
2
Джефф Безос, Amazon Джефф Безос, Amazon
187 млрд
3
Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy
175 млрд
4
Білл Гейтс, Microsoft Білл Гейтс, Microsoft
131 млрд
5
Марк Цукерберг, Facebook Марк Цукерберг, Facebook
126 млрд
6
Ларрі Пейдж, Google Ларрі Пейдж, Google
121 млрд
7
Ларрі Еллісон, Oracle Ларрі Еллісон, Oracle
120 млрд
8
Сергій Брін, Google Сергій Брін, Google
116 млрд
9
Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway
102 млрд
10
Мукеш Амбані, Reliance Industries Мукеш Амбані, Reliance Industries
99 млрд
Більше про найбагатішого
Світанки
Схід сонця в найкрасивіших містах світу
Єрусалим
Париж
Лос-Анжелес
Нью-Йорк
Львів
Токіо
Лондон
Москва
Каїр
Ріо-де-Жанейро
Делі
Київ
1/2
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
COVID-19 в Україні
9 666 випадків за добу
Докладніше
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти