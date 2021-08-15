Коротко і по справі: чим небезпечний для світу і України Талібан, який захопив владу в Афганістані

Сьогодні ісламістський рух "Талібан" оголосив про взяття під повний контроль Афганістану. Таким чином цей терористичний рух повернув собі контроль над 32-мільйонною країною рівно через 20 років після того, як втратив його в ході антитерористичної операції США і НАТО "Непохитна свобода ".
Історія "Талібан"
- Ісламський рух "Талібан" (В перекладі з пушту означає "учні") заснуваний в 1994 році тридцятьма студентами духовної школи міста Кандагар.
- Головним ідеологом був мулла Мухаммед Омар, представник найчисленнішого корінного народу – пуштунів. Він очолював "Талібан" до 26 жовтня 2008 року, коли загинув під час ракетного ударі безпілотника по табору бойовиків у Пакистані. Сьогодні лідером – третім "еміром" є головний суддя руху Мавлаві Хайбатулл Ахундзаде.
- Захоплені міста і провінції таліби об'єднують в Ісламський Емірат Афганістану.
- З 1996 року по 2001 рік Ісламський Емірат Афганістану існував на більшій території Афганістану (90%). В 2004-му відродився на півночі Пакистану в вигляді Ісламської держави Вазиристан.
- Ісламський Емірат Афганістану був визнаний свого часу Пакистаном, Саудівською Аравією і ОАЕ. Туркменістан проводив з ним офіційні зустрічі і угоди. Зараз посередником між США і рухом "Талібан" виступає Катар.
Карта The New York Times, що було під контролем талібів три місяці тому і зараз
Ідеологія
Створювався "Талібан" на противагу ворогуючим афганським кланам, які постійно ведуть боротьбу за владу. Таліби обіцяли створити мирний і безпечний, але строго релігійний Афганістан. Їхня ідеологія поєднувала погляди моджахедів, які воювали проти військ СРСР, і радикальних ісламістів, які ведуть священну війну проти країн Заходу. Всі, хто не дотримується їх поглядів – вороги.
На підконтрольних талібам територіях діють закони шаріату . Таліби забороняють:
- телебачення;
- музику;
- алкоголь;
- комп'ютери;
- шахи;
- зображення людей (фото, скульптури, кіно);
- взуття білого кольору (колір прапора емірату);
- дівчаткам здобувати освіту;
- жінкам працювати і показувати обличчя на людях;
- вживати опіум;
- традиційний Новий рік (Навруз).
Рух "Талібан" має білий прапор. Значить не можна носити взуття такого кольору – неповага до прапора / Фото Reuters
тероризм
У США, Канаді, Росії, Киргизії, Таджикистані, Казахстані та низці інших країн рух "Талібан" визнано терористичним. З листопада 1999 року проти нього діють міжнародні санкції ООН за відмову видати на той час терориста №1 Усаму бен Ладена і сприяння його організації "Аль-Каїда".
Саме підтримка Бен Ладена, який організував теракти 11 вересня 2001 року, стала приводом для початку "Непохитній свободи" в Афганістані. За талібів на території Афганістану у "Аль-Каїди" існувало десятки таборів.
Після падіння режиму "Талібан" їх прихильники взяли на озброєння тактику здійснення терактів проти урядових сил і їхніх західних союзників.
Найбільші теракти
- 8 жовтня 2009 року смертник підірвав машину біля посольства Індії в Кабулі. Загинули 17 людина;
- 28 жовтня 2009 в результаті нападу талібів на готель в Кабулі загинули 6 і поранено 9 співробітників ООН.
- 3 вересня 2010 року в результаті вибуху на мітингу в Кветті загинули 54 і отримали поранення 197 людина.
- 31 жовтня 2011 року в результаті вибуху, влаштованого смертником в Кандагарі, загинули 3 співробітники ООН, начальник поліції і ще кілька людина.
- 3 квітня 2011 років зо два смертника підірвали себе в релігійному комплексі в місті Дара Газі Хан під час релігійного свята. Більше 40 людей загинули;
- 20 січня 2018 року бойовики здійснили напад на готель "Інтерконтиненталь" в Кабулі, в ході якого загинуло від 18 до 43 людина, в тому числі не менше ніж 7 громадян України.
союзники
Головними союзниками "Талібан" в регіоні на сьогодні є Пакистан, який офіційно це заперечує. Тут рух контролює кілька прикордонних з Афганістаном районів, що змушує Ісламабад рахуватися з цим явищем.
Саме в Пакистані живуть лідери "Талібану" і їх сім'ї.
- Нагадаємо, що в неділю вся територія Афганістану перейшла під контроль руху "Талібан". Велися переговори про мирну здачу Кабула і відставку президента Ашрафа Гані.
- Протягом усього тижня урядові війська практично без боїв здавали талібам все нові і нові провінції.
- При цьому президент США Джо Байден не змінює своєї позиції і не дивлячись на збільшену критику має намір далі відмовлятися від участі Америки в афганському протистоянні .