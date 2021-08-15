Коротко і по справі: чим небезпечний для світу і України Талібан, який захопив владу в Афганістані

Рівно 20 років тому Талібан вже захоплював владу в Афганістані і займався тероризмом в світових масштабах, в тому числі проти громадян України

Одна частина талібів веде переговори про визнання своєї влади, інша - "перемовляється" за допомогою зброї / Фото Reuters / Колаж "Сегодня"

Сьогодні ісламістський рух "Талібан" оголосив про взяття під повний контроль Афганістану. Таким чином цей терористичний рух повернув собі контроль над 32-мільйонною країною рівно через 20 років після того, як втратив його в ході антитерористичної операції США і НАТО "Непохитна свобода ".

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Історія "Талібан"

Ісламський рух "Талібан" (В перекладі з пушту означає "учні") заснуваний в 1994 році тридцятьма студентами духовної школи міста Кандагар.

Головним ідеологом був мулла Мухаммед Омар , представник найчисленнішого корінного народу – пуштунів. Він очолював "Талібан" до 26 жовтня 2008 року, коли загинув під час ракетного ударі безпілотника по табору бойовиків у Пакистані. Сьогодні лідером – третім "еміром" є головний суддя руху Мавлаві Хайбатулл Ахундзаде .

, представник найчисленнішого корінного народу – пуштунів. Він очолював "Талібан" до 26 жовтня 2008 року, коли ударі безпілотника по табору бойовиків у Пакистані. Сьогодні лідером – третім "еміром" є . Захоплені міста і провінції таліби об'єднують в Ісламський Емірат Афганістану.

З 1996 року по 2001 рік Ісламський Емірат Афганістану існував на більшій території Афганістану (90%). В 2004-му відродився на півночі Пакистану в вигляді Ісламської держави Вазиристан.

Ісламський Емірат Афганістану був визнаний свого часу Пакистаном, Саудівською Аравією і ОАЕ. Туркменістан проводив з ним офіційні зустрічі і угоди. Зараз посередником між США і рухом "Талібан" виступає Катар.

Карта The New York Times, що було під контролем талібів три місяці тому і зараз

Ідеологія

Створювався "Талібан" на противагу ворогуючим афганським кланам, які постійно ведуть боротьбу за владу. Таліби обіцяли створити мирний і безпечний, але строго релігійний Афганістан. Їхня ідеологія поєднувала погляди моджахедів, які воювали проти військ СРСР, і радикальних ісламістів, які ведуть священну війну проти країн Заходу. Всі, хто не дотримується їх поглядів – вороги.

На підконтрольних талібам територіях діють закони шаріату . Таліби забороняють:

телебачення;

музику;

алкоголь;

комп'ютери;

шахи;

зображення людей (фото, скульптури, кіно);

взуття білого кольору (колір прапора емірату);

дівчаткам здобувати освіту;

жінкам працювати і показувати обличчя на людях;

вживати опіум;

традиційний Новий рік (Навруз).

Рух "Талібан" має білий прапор. Значить не можна носити взуття такого кольору – неповага до прапора / Фото Reuters

тероризм

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У США, Канаді, Росії, Киргизії, Таджикистані, Казахстані та низці інших країн рух "Талібан" визнано терористичним. З листопада 1999 року проти нього діють міжнародні санкції ООН за відмову видати на той час терориста №1 Усаму бен Ладена і сприяння його організації "Аль-Каїда".

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Саме підтримка Бен Ладена, який організував теракти 11 вересня 2001 року, стала приводом для початку "Непохитній свободи" в Афганістані. За талібів на території Афганістану у "Аль-Каїди" існувало десятки таборів.

Після падіння режиму "Талібан" їх прихильники взяли на озброєння тактику здійснення терактів проти урядових сил і їхніх західних союзників.

В останні роки смертники "Талібан" здійснили десятки терактів в різних містах Афганістану і Пакистану

Найбільші теракти

8 жовтня 2009 року смертник підірвав машину біля посольства Індії в Кабул і. Загинули 17 людина;

і. Загинули 17 людина; 28 жовтня 2009 в результаті нападу талібів на готель в Кабулі загинули 6 і поранено 9 співробітників ООН.

загинули 6 і поранено 9 співробітників ООН. 3 вересня 2010 року в результаті вибуху на мітингу в Кветті загинули 54 і отримали поранення 197 людина.

загинули 54 і отримали поранення 197 людина. 31 жовтня 2011 року в результаті вибуху, влаштованого смертником в Кандагар і, загинули 3 співробітники ООН, начальник поліції і ще кілька людина.

і, загинули 3 співробітники ООН, начальник поліції і ще кілька людина. 3 квітня 2011 років зо два смертника підірвали себе в релігійному комплексі в місті Дара Газі Хан під час релігійного свята. Більше 40 людей загинули;

під час релігійного свята. Більше 40 людей загинули; 20 січня 2018 року бойовики здійснили напад на готель "Інтерконтиненталь" в Кабулі, в ході якого загинуло від 18 до 43 людина, в тому числі не менше ніж 7 громадян України.

союзники

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Головними союзниками "Талібан" в регіоні на сьогодні є Пакистан, який офіційно це заперечує. Тут рух контролює кілька прикордонних з Афганістаном районів, що змушує Ісламабад рахуватися з цим явищем.

Саме в Пакистані живуть лідери "Талібану" і їх сім'ї.