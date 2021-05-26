Новий удар Лукашенко? Білоруський літак розвернули на кордоні з Польщею

Літак кружляє над кордоном щоб використати паливо і мати допустиму вагу для посадки

Після того, як країни і авіакомпанії почали масово відмовлятися літати над Білоруссю, літак білоруської авіакомпанії "Белавіа" Мінськ – Барселона розвернули біля польського кордону.

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Про це повідомляє Flightradar.

Літак кружляв над Кобрином, щоб скинути паливо і мати допустиму масу для посадки. Поки літак був у небі, за ним стежили онлайн майже 68 тисяч людей.

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Своєю чергою польське управління цивільної авіації повідомило, що допуск літаків у повітряний простір не в його компетенції, а тому регулятору невідомо, чому цей літак літав колами біля польського кордону.

Станом на 16:00 літак вже повернувся до Мінська.

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Нагадаємо, примусова посадка в Мінську літака лоукостера Ryanair і арешт білоруського опозиціонера Романа Протасевича, який летів цим рейсом з Афін до Вільнюса, може призвести до того, що небо Білорусі стане безпольотним для багатьох країн. До цього, зокрема, закликали на саміті Євросоюзу.

Крім того, Кабінет міністрів України прийняв рішення припинити авіасполучення з Білоруссю з 26 травня.