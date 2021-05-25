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У Малі стався новий переворот: військові заарештували президента і прем'єра

25 травня, 02:45

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Обидва лідери були приведені до присяги у вересні після того, як правляча військова хунта погодилася передати владу перехідному цивільному уряду

/ Фото: REUTERS

У Малі менш ніж через рік після попереднього стався новий державний переворот. Військові заарештували президента країни Ба Ндау і прем'єр-міністра Моктар Уана і утримують їх на військовій базі біля столиці країни Бамако.

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Про це повідомляє AP.

Арешти відбулися приблизно через годину після оголошення про новий уряд, до якого не увійшли прихильники військової хунти міністр внутрішньої безпеки Модібо Коне і міністр оборони Садіо Камара.

Раніше перехідний уряд пішов у відставку і тимчасовий президент доручив голові кабміну сформувати новий.

Обидва лідери були приведені до присяги у вересні минулого року після того, як правляча військова хунта погодилася передати владу перехідному цивільному уряду під зростаючим міжнародним тиском.

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Військові захопила владу у серпні, після того оточили будинок тодішнього президента Ібрагіма Бубакара Кейта і стріляли в повітря. Пізніше він під тиском подав у відставку.

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Тоді ж солдати виступили на державному телебаченні, назвавши себе Національним комітетом порятунку народу і пообіцявши якнайшвидше повернення до цивільного правління.

Про події в Малі вже висловилися Африканський союз і Організація Об'єднаних Націй, закликавши негайно звільнити затриманих.

"Міжнародне співтовариство заздалегідь відкидає будь-які акти примусу, включаючи примусову відставку", – йдеться в їх заяві.

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Нагадаємо, в серпні минулого року в Малі військові влаштували заколот і відсторонили від влади і заарештували президента Ібрагіма Бубакара Кейта і голову уряду Бубу Сіссе.

Ми також повідомляли, що в Малі стався вибух, в результаті якого загинули три миротворці ООН.

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