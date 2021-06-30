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Новий скандал із "Супутником V". Гватемала вимагає повернути гроші

30 червня 2021 11:37

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Країна витратила 80 млн доларів на російську вакцину, але за три місяці не отримала і десятої частини замовленого препарату – росіяни свою провину заперечують

Одна з країн готова відмовитися від російської COVID-вакцини. Фото: колаж "Сьогодні"

Одна з країн готова відмовитися від російської COVID-вакцини. Фото: колаж "Сьогодні"

Уряд Гватемали звернувся до влади Росії з проханням повернути гроші, сплачені за вакцину від коронавірусу "Супутник V".

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Про це повідомляє Reuters.

За словами гватемальської міністра охорони здоров'я Амелії Флорес, Російському фонду прямих інвестицій (РФПІ), який займається розповсюдженням препарату за кордоном, дали 20 днів, щоб поставити вакцину або повернути 80 млн доларів, які країна на неї витратила.

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Причина такого рішення – невиконання виробником своїх зобов'язань. На початку квітня влада Гватемали уклала контракт з Росією на поставку 8 млн доз "Супутник V", проте досі країна отримала тільки 150 тис. доз, тоді як число випадків зараження COVID-19 сягнуло свого піку.

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Директор РФПИ зі спеціальних проектів Гліб Брянський запевняє, що Росія виконує свої зобов'язання, згідно з контрактом.

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"Ще один літак із "Супутником V" має прибути до Гватемали цього тижня, а наступний – вже на початку наступного", – стверджує він.

У самій Росії теж з вакцинацією не всі добре – її темпи значно відстають від раніше заявлених, коли хотіли вакцинувати 60% громадян країни до осені.

Також ми писали, що інспекція Всесвітньої організації охорони здоров'я виявила порушення на заводі "Фармстандарт" в Уфі, який заповнює флакони російською вакциною.

Про що ще говорять в Україні та світі 30 червня, дивіться у відеосюжеті:

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Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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