Новий заручник Лукашенка: всі подробиці затримання Романа Протасевича в Мінську

Про місцеперебування Протасевича поки нічого не відомо, а літак з іноземцями все ще стоїть в аеропорту Мінська – тривають перевірки

У Білорусі в національному аеропорту "Мінськ" екстрено приземлився літак компанії Ryanair, який летів маршрутом Афіни – Вільнюс. Спочатку повідомляли про нібито мінування літака, пізніше з'ясувалося – наказ про посадку віддав особисто Олександр Лукашенко. Винищувач супроводжував цивільний борт.

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Під час перевірки документів затримали головного редактора Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який летів цим рейсом. У країні його оголосили терористом, йому загрожує смертна кара.

Що відбувається 23 травня:

16:49 Президент Литви вимагає звільнити Романа Протасевича.

"Безпрецедентна подія! У Мінську примусово приземлився цивільний пасажирський літак, який прямував до Вільнюса. Білоруський політичний діяч і засновник NEXTA був у літаку. Він заарештований. Білоруський режим стоїть за цією огидною акцією. Терміново вимагаю звільнити Романа Протасевича!" – пише Гітанас Науседа в Twitter.

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16:30 Де нині Протасевич, поки не відомо. Роман ще до посадки на рейс повідомляв про підозрілі дії на борту.

"Роман бачив, що за ним вели стеження, ще в Афінах. Якісь люди намагалися фотографувати його паспорт і поводилися на борту підозріло. Спочатку пілоти, як ми тепер знаємо, не планували робити посадку в Мінську. Коли був запит на посадку, пілоти відмовилися повертати літак у Мінськ. За бойовою тривогою було піднято МіГ-29. Очевидно, що диктатор Лукашенко спеціально спровокував цю ситуацію, щоб отримати Романа Протасевича, тим самим наражаючи на небезпеку життя всіх іноземних громадян, які були на борту. Ми розуміємо, що це міжнародний скандал. Такого ще не було, щоб літак саджали, щоб заарештувати людину", – заявив член Координаційної ради Валерій Мацкевич в ефірі каналу "Україна 24".

16:20 Мінськ порівнюють з Донбасом.

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16:03 Літак Ryanair все ще перебуває в аеропорту Мінська, тривають перевірки. На його борту було 123 людини.

15:41 "Протасевич був узятий в заручники" – телеграм-канал "Білорусь головного мозку", в якому затриманий є редактором, зробив офіційну заяву.

"Уже вдруге затримують близьку нам людину, яка причетна до нашого каналу. Однак ми продовжуємо працювати в штатному режимі і будемо робити це до перемоги. Це наша місія і обов'язок – нести правду і боротися зі злом, що творить у нашій країні абсолютний терор.

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Ми були в курсі ситуації з літаком з перших хвилин, що дало нам змогу оперативно відреагувати ще до затримання нашого головного редактора. Всі дані наших читачів у безпеці", – йдеться в заяві.