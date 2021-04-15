Про віру, любов і спасіння. Кращі фото конкурсу World Press Photo 2021

World Press Photo показав кращі роботи фотографів і журналістів, які брали участь у конкурсі

World Press Photo оголосила переможців фотоконкурсу в 2021 році. У номінації "Кращий знімок року" виграв датський фотограф Мадс Ніссен з роботою "Перші обійми". Він показав 85-річну мешканку будинку для людей похилого віку в Сан-Паулу, яку обіймає медсестра.

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Про це повідомили на сайті World Press Photo.

Ніссен розповів, що в серпні 2020 року навідався у будинок для людей похилого віку, де побачив таке пристосування для обіймів і захотів зафіксувати момент.

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"Для мене це історія про віру і любов у найскладніший час", – описав автор своє фото.

Які ще роботи показали на конкурсі

Робота "Ємен: голод – ще одна рана війни" аргентинського журналіста Пабло Тоско. Фатіма і її син готують рибальську сітку на човні в затоці Хор Омейра.

Фото "Солдат, який відпочиває", автор Вагінак Казарян. Знімок зроблений під час війни в Нагірному Карабасі. Солдат лежить в окопі, спираючись на пластиковий чохол, у північно-східній частині Сюніка, Вірменія.

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А це робота "Доктор Пейо і містер Хассен" фотографа Джеремі Лемпіна. На знімку жінка, хвора на рак, обіймає свого сина. Поруч стоїть кінь, якого використовують для терапії пацієнтів.

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На цьому фото Ральф Пейс розкриває тему забруднення навколишнього середовища. Робота називається "Каліфорнійський морський лев грає з маскою".

"Порятунок жирафів з затоплювані острова", фотограф Амі Вітале. Жирафа Ротшильда транспортують у безпечне місце на спеціально побудованій баржі з затопленого острова Лонгічаро в західній Кенії.

Нагадаємо, раніше британське Королівське географічне суспільство обрало переможців конкурсу "Фото Землі 2020".

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