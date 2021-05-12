Загострення між Ізраїлем і Палестиною. Радбез ООН проведе екстрену зустріч

Рада безпеки ООН вдруге за три дні збереться на закриту зустріч, щоб обговорити ескалацію на Близькому Сході

Рада безпеки ООН проведе екстрену закриту зустріч в середу, 12 травня, для обговорення ескалації між Ізраїлем і Палестиною. Попередні консультації в такому форматі пройшли трьома днями раніше.

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Про це з посиланням на джерела повідомляє The Times of Israel.

Проведення таких зустрічей для обговорення регіональних конфліктів – звичайна практика, але проведення двох засідань протягом трьох днів – рідкість.

Для проведення закритих консультацій потрібна згода всіх 15 країн-членів. Це свідчить про зростаючу стурбованість міжнародної спільноти з стосовно конфлікту і того, до чого він може привести.

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Зустріч ініціювали представники Китаю, Норвегії і Тунісу. На ній дипломати спробують ухвалити спільну заяву щодо напруги в регіоні.

Нагадаємо, чергове загострення конфлікту між Ізраїлем і Палестиною почалося 10 травня на тлі зіткнень біля мечеті Аль-Акса в Єрусалимі. У відповідь на запуски ракет з сектору Газа по Ізраїлю вночі 11 травня ізраїльські військові почали операцію "Страж стін" – під удар потрапили об'єкти ХАМАС. З тих пір ракетні удари тривають.

Більш детально читайте в матеріалі Ізраїль і Палестина виявилися на грані війни: всі подробиці (фото, відео).

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