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Загострення на Донбасі: Україна закликала Великобританію подвоїти пильність та стримати Росію

2 квітня, 18:24

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

РФ нарощує додаткові військові підрозділи

Міністр оборони України Андрій Таран зідзвонився з міністром оборони Великобританії Беном Воллесом і обговорив загострення ситуації на Донбасі і поблизу українського кордону.

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Про це повідомила прес-служба Міноборони України.

"Ми говоримо про зростаючу агресивну поведінку Росії та, можливо, неминучу ескалацію. Високо цінуючи рішучу підтримку України з боку Великої Британії, ми просимо вас подвоїти пильність і всебічне стримування. Світове співтовариство повинно твердо утримати Росію в зоні міжнародного права", – заявив український міністр.

Таран повідомив Воллесу, що Росія нарощує додаткові військові підрозділи з різних регіонів поблизу українських кордонів. Той зі свого боку пообіцяв, що Велика Британія продовжить розвивати здібності ЗСУ і допомагати готувати українських військових.

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Раніше ми повідомляли, що в Кремлі заявляють, що їх війська не несуть загрози України, але якщо помітять сили НАТО, то Росія теж посилить свою військову присутність.

5 фактів про новий локдаун, які повинен знати кожен. Пенсіонер-влогер Дід Панч в новому випуску ютуб-шоу пояснив: що, де і коли буде закрито. А також провів опитування і дізнався, як цей локдаун сприйняли українці.

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