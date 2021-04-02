Загострення на Донбасі: Україна закликала Великобританію подвоїти пильність та стримати Росію

Міністр оборони України Андрій Таран зідзвонився з міністром оборони Великобританії Беном Воллесом і обговорив загострення ситуації на Донбасі і поблизу українського кордону.

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Про це повідомила прес-служба Міноборони України.

"Ми говоримо про зростаючу агресивну поведінку Росії та, можливо, неминучу ескалацію. Високо цінуючи рішучу підтримку України з боку Великої Британії, ми просимо вас подвоїти пильність і всебічне стримування. Світове співтовариство повинно твердо утримати Росію в зоні міжнародного права", – заявив український міністр.

Таран повідомив Воллесу, що Росія нарощує додаткові військові підрозділи з різних регіонів поблизу українських кордонів. Той зі свого боку пообіцяв, що Велика Британія продовжить розвивати здібності ЗСУ і допомагати готувати українських військових.

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Раніше ми повідомляли, що в Кремлі заявляють, що їх війська не несуть загрози України, але якщо помітять сили НАТО, то Росія теж посилить свою військову присутність.

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