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Загострення в Нагірному Карабаху: Азербайджан звинуватив РФ у провокаціях

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28 березня, 04:00
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У самопроголошеному Нагірному Карабаху відновилися воєнні дії
12 липня на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої. Колаж "Сьогодні"
12 липня на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої. Колаж "Сьогодні"

Міноборони Азербайджану спростувала заява Міноборони Росії про те, що азербайджанські війська нібито відвели свої підрозділи із району населеного пункту Фаррух.

Про це повідомляє відомство країни.

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Деталі

У відомстві наголосили, що інформація про виведення частин азербайджанської армії з цих позицій є неправдивою, і армія повністю контролює оперативну ситуацію. Також відомство спростувало заяву російської сторони, що режим припинення вогню буцімто був порушений Азербайджаном.

"Хочемо ще раз нагадати, що на території Азербайджану немає адміністративно-територіальної одиниці під назвою "Нагірний Карабах". Використання терміну "Нагірний Карабах" у заявах Міноборони Росії від 26 та 27 березня є неповагою до визнаної та прийнятої міжнародною спільнотою, зокрема Російської Федерацією, територіальною цілісністю Азербайджанської Республіки", – йдеться у повідомленні.

Суть конфлікту

12 липня на кордоні Вірменії та Азербайджану розпочалися бої . Баку звинуватив вірменську сторону у порушенні режиму припинення вогню, а Єреван – азербайджанську у перетині кордону.

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Нове масштабне загострення почалося у ніч на 27 вересня. Влада Вірменії та так званої Нагірно-Карабахської Республіки оголосила про військове становище та загальну мобілізацію, тоді як Азербайджан оголосив про настання по всій лінії фронту в Нагірному Карабаху.

Пізніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписав із президентом Росії Володимиром Путіним та Азербайджану Ільхамом Алієвим документ про припинення

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