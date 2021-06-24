"Обстріл" есмінця: у Британії заявили, що їм не завадять ходити біля берегів Криму

Влада Британії не здивована дезінформацією РФ про нібито обстріл їхнього есмінця – кажуть, що це було передбачувано

Після інциденту з британським есмінцем у Чорному морі міністр оборони Великобританії Бен Уоллес заявив, що флоту країни не завадять ходити біля берегів окупованого Росією Криму.

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Про це він сказав в інтерв'ю The Times.

Уоллес підкреслив, що королівський флот завжди буде дотримуватися міжнародного морського права.

"Королівський флот завжди буде дотримуватися міжнародного морського права і йому не будуть перешкоджать в мирному переході", – підкреслив міністр.

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Глава МЗС Британії Домінік Рааб вважає, що те, як РФ описувала інцидент біля берегів Криму – "передбачувано неправильно".

"Корабель ВМС Великобританії здійснював мирний прохід через територіальні води України. Ми робили це відповідно до міжнародного права", – заявив він.

Однак, за словами чиновників, Британія не здивована і спостерігає таку ситуацію регулярно.

"Дезінформація – це те, що приходить і йде з Росією. Це те, що ми спостерігаємо регулярно. Ми не здивовані цим, ми готові до цього", – запевнив Уоллес.

Нагадаємо, у Росії заявили, що британський есмінець Defender порушив "їхній" кордон біля мису Фіолент біля окупованого Криму і РФ нібито відкрилила попереджувальну стрільбу по судну. Однак це виявилося брехнею – у військовому відомстві Великобританії заявили, що ніякої стрілянини не було.

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Свідок, який був на есмінці, розповів, що до корабля впритул наближалося російське судно. Екіпажу погрожували: якщо вони не змінять курс, по ним відкриють вогонь.