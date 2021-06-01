Русский
$ 27,47
33,51
  1. Світові новини
  2. Інші країни

Звинувачують в "обстрілі мирного населення". В "ЛНР" попросили Протасевича у Білорусі

1 червня, 16:38

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Зараз нібито проводяться "слідчі дії" за фактом участі Протасевича "в терористичних організаціях"

У так званій "Генпрокуратурі ЛНР" нібито проводять "розслідування" за участю затриманого в Мінську опозиціонера Романа Протасевича. Вони хочуть, щоб його Білорусь передала для "слідчих дій".

Реклама

Про це заявила представник так званої "Генпрокуратури ЛНР" Інна Семенова, передають "Новини Донбасу".

В ході "розслідування" нібито встановили "причетність Протасевича до обстрілу мирного населення Донбасу і знищення цивільної інфраструктури".

Семенова також додала, що наразі нібито проводяться "слідчі дії" за фактом участі Протасевича "в терористичних організаціях", який там називають "Азов".

В тренді
Що відбувається з Білоруссю після затримання Протасевича (оновлюється)
Фото: колаж "Сьогодні"

В "Генпрокуратурі ЛНР" вважають, що Протасевич нібито був заступником командира зв'язку другий ударно-штурмової роти батальйону.

Реклама

Як уже повідомлялося, 23 травня білоруська влада, погрожуючи винищувачем, змусили сісти в Мінську пасажирський літак Ryanair, після чого затримали Протасевича і його дівчину-росіянку. У зв'язку з цим ЄС вже заборонив літакам європейських авіакомпаній перетинати білоруське повітряний простір і закрив небо для "Бєлавіа".

Новости "Сьогодні" писали, що з'явилося страшне відео з Протасевичем. На обличчі опозиціонера було видно синці, садна і подряпини, а його пальці були стиснуті в "замок".

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

На курорті в Єгипті загинув ексглава Служби зовнішньої розвідки України
На курорті в Єгипті загинув ексглава Служби зовнішньої розвідки УкраїниУкраїна
"Його просто вб'ють там". Ми дізналися у матері Протасевича, що чекає на її синаІнші країни
Росія причетна до захоплення літака Ryanair – НАТО назвало роль Кремля
Росія причетна до захоплення літака Ryanair – НАТО назвало роль КремляІнші країни
Білорусь обмежила імпорт українських товарів (список)
Білорусь обмежила імпорт українських товарів (список)Економіка
Загибель ексголови Служби зовнішньої розвідки в Єгипті. З'явилися нові подробиці трагедії
Загибель ексголови Служби зовнішньої розвідки в Єгипті. З'явилися нові подробиці трагедіїУкраїна
Що відбувається з Білоруссю після затримання Протасевича (оновлюється)
Що відбувається з Білоруссю після затримання Протасевича (оновлюється)Інші країни

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти