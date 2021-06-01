Звинувачують в "обстрілі мирного населення". В "ЛНР" попросили Протасевича у Білорусі

Зараз нібито проводяться "слідчі дії" за фактом участі Протасевича "в терористичних організаціях"

У так званій "Генпрокуратурі ЛНР" нібито проводять "розслідування" за участю затриманого в Мінську опозиціонера Романа Протасевича. Вони хочуть, щоб його Білорусь передала для "слідчих дій".

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Про це заявила представник так званої "Генпрокуратури ЛНР" Інна Семенова, передають "Новини Донбасу".

В ході "розслідування" нібито встановили "причетність Протасевича до обстрілу мирного населення Донбасу і знищення цивільної інфраструктури".

Семенова також додала, що наразі нібито проводяться "слідчі дії" за фактом участі Протасевича "в терористичних організаціях", який там називають "Азов".

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В "Генпрокуратурі ЛНР" вважають, що Протасевич нібито був заступником командира зв'язку другий ударно-штурмової роти батальйону.

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Як уже повідомлялося, 23 травня білоруська влада, погрожуючи винищувачем, змусили сісти в Мінську пасажирський літак Ryanair, після чого затримали Протасевича і його дівчину-росіянку. У зв'язку з цим ЄС вже заборонив літакам європейських авіакомпаній перетинати білоруське повітряний простір і закрив небо для "Бєлавіа".

Новости "Сьогодні" писали, що з'явилося страшне відео з Протасевичем. На обличчі опозиціонера було видно синці, садна і подряпини, а його пальці були стиснуті в "замок".

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