Дуже довірлива: родичі зниклої в Туреччині українки підозрюють викрадення

Яна Кривошея 25 років займається альпінізмом, у неї багато одиночних сходжень, тому малоймовірно, що вона зірвалася десь у горах

Яна Кривошея

У турецькій Анталії за два тижні так і не змогли знайти загадково зниклу мешканку ОдесиЯну Кривошею, її родичі, як і раніше, схиляються до версії про викрадення.

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Про це розповіла дружина брата Яни, Євгенія Кривошея, кореспонденту "Сьогодні".

"Яна полетіла в Анталію 1 травня, востаннє про її місцезнаходження було відомо 2 числа. Незважаючи на те, що Яна вирушила в гори, маршрут у неї був дуже простим. Професійні рятувальники шукають її 14 днів, але поки безуспішно", – розповіла Євгенія.

Вона додала, що зникла 25 років займається альпінізмом, у неї багато одиночних сходжень, тому "малоймовірно, що вона впала десь у горах".

За словами Євгенії, їхня сім'я вважає версію викрадення найбільш вірогідною.

"2 травня об 11:00 Яна написала, що вона вже на вершині гори. Завдяки технічним фахівцям ми з'ясували, що її телефон і далі залишався активним. Тобто була користувацька активність – щось на ньому натискали. Активність зберігалася орієнтовно до 14: 30. Потім з цього часу до 4 травня він був увімкнений, але активності не було. І 4 травня він подав сигнал про вимкнення", – каже Євгенія.

Але, на жаль, цих даних недостатньо для визначення місцезнаходження телефону.

"Чому ми ще вважаємо, що вона викрадена – вона дуже довірлива людина. Вона виключно довіряє туркам. Відомо, що до свого намету в кемпінгу вона більше не повернулася", – додала жінка.

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За словами Євгенії, пошуками Яни зараз займаються жандарми, а родичі домагаються, щоб до цього долучилася поліція.

"Тепер добиваємося того, щоб розслідуванням зайнялася поліція. Про зникнення Яни вже знають українські дипломати в Анталії, нам вони відповіли, що пошуки тривають", – уточнила жінка.

Нагадаємо, 41-річна туристка з України Яна Кривошея вирушила до Туреччини 1 травня з Одеси. 2 травня вона надіслала повідомлення матері "Я на вершині" і з тих пір на зв'язок не виходила. Ще два дні телефон подавав сигнал, але вона не відповідала, а потім сіла батарея.

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