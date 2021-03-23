Дуже небезпечна комбінація: кількість смертей від COVID-19 зростає по всьому світу

В Європі та інших регіонах зростає кількість нових заражень коронавірусом, крім того, вперше за останні півтора місяці зросли тижневі показники смертності від COVID-19.
Про це повідомила головний експерт ВООЗ з реагування на COVID-19 Марія Ван Керкхове, передає DW.
За оцінкою ВООЗ, до зростання заражень призвели низький рівень вакцинації і втома людей від обмежень, пов'язаних з пандемією, зростання випадків інфікування в Європі також обумовлене більш заразними варіантами вірусу.
"Це дуже небезпечна комбінація", – підкреслила Ван Керкхове.
Кількість заражень по всьому світу, за даними ВООЗ, зросла на 8%, причому в Європі зростання становить 12%, тоді як у Америці й Африці спостерігається невеликий спад.
Нагадаємо, за словами головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка, найуразливішими до захворювання COVID-19залишаються люди похилого віку.
Ми також повідомляли, що в Україні виявлена нова мутація коронавірусу, ще небезпечніша і агресивніша.
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