Дуже небезпечна комбінація: кількість смертей від COVID-19 зростає по всьому світу

Зростанню заражень сприяють низький рівень вакцинації і втома від обмежень

В Європі та інших регіонах зростає кількість нових заражень коронавірусом, крім того, вперше за останні півтора місяці зросли тижневі показники смертності від COVID-19.

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Про це повідомила головний експерт ВООЗ з реагування на COVID-19 Марія Ван Керкхове, передає DW.

За оцінкою ВООЗ, до зростання заражень призвели низький рівень вакцинації і втома людей від обмежень, пов'язаних з пандемією, зростання випадків інфікування в Європі також обумовлене більш заразними варіантами вірусу.

"Це дуже небезпечна комбінація", – підкреслила Ван Керкхове.

Кількість заражень по всьому світу, за даними ВООЗ, зросла на 8%, причому в Європі зростання становить 12%, тоді як у Америці й Африці спостерігається невеликий спад.

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Нагадаємо, за словами головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка, найуразливішими до захворювання COVID-19залишаються люди похилого віку.

Ми також повідомляли, що в Україні виявлена нова мутація коронавірусу, ще небезпечніша і агресивніша.

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