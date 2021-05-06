Черговий рекорд і третя хвиля епідемії. Як гасять COVID-пожежу в Індії

Епідемія розповзається з Індії і в сусідні країни – Непал ризикує зіткнутися з ще важчою ситуацією через коронавірус

Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar

В Індії зафіксували чергові рекорди захворюваності та смертності від коронавірусу, а сама епідемія перекинулася на сусідній Непал – довгий кордон двох країн більш схожий на решето, ніж на державний кордон.

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І поки лікарі в самій Індії лякають новими мутаціями і третьою хвилею епідемії, в США зацікавилися широко розповсюдженим штамом інфекції.

Новости "Сьогодні" розбираються, що відбувається в охопленій епідемією країні.

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В Індії зареєстрували одразу два нових коронавірусних антирекорди – як за новими випадками захворювання на коронавірус, так і за кількістю загиблих через наслідки хвороби.

За даними МОЗ, за минулу добу хворобу виявили у 412 262 осіб – це лише вдруге в історії, коли кількість хворих в одній країні перевалила за 400 тис. Попередній раз теж був в Індії минулого тижня. Тепер загальна кількість COVID-інфікованих в країні перевищує 21 мільйон.

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Крім того, за 24 години в Індії померли 3 980 осіб з коронавірусом. Раніше ще ніде за добу стільки людей не вмирало, але насправді цей показник може бути ще вищим. Загалом жертвами інфекції або супутніх захворювань стали понад 230 тис. індійців.

За весь час пандемії в цій країні одужали вже понад 17,2 млн осіб.

Лідерами за кількістю хворих за добу є штати Махараштра (57,6 тис.), Карнатака (50,1 тис.), Керала (41,9 тис.), Уттар-Прадеш (31,1 тис.) І Тамілнад (23, 3 тис.).

Фото: REUTERS/Rupak De Chowdhuri

Третя хвиля неминуча

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Індійські організації охорони експерти констатували, що причиною другої хвилі епідемії стало поширення мутації коронавірусу, тому третя хвиля COVID-19 неминуча.

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Як повідомляє The Guardian, про це заявив головний науковий радник уряду Індії Віджай Рагхаван.

При цьому чіткі терміни початку нового сплеску захворюваності він назвати не зміг.

За словами Рагхавана, уряд не очікував такої тяжкості другої хвилі, але в майбутньому в країні можуть з'явитися нові мутації коронавірусу – ще стійкіші до вакцин і такі, що ще легше передаються.

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На цьому тлі навіть після того, як країна вийде на плато захворюваності, необхідно дотримуватися суворого нагляду й карантинних заходів безпеки.

Америка зацікавилася мутацією

У США індійську мутацію коронавірусу і її різновиди визнали "варіантами, що викликають інтерес".

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Про це повідомили на сайті Центрів з контролю і профілактики захворювань (CDC).

До списку потрапив як "основний" штам B.1.617, так і ті, що утворилися від нього – B.1.617.1, B.1.617.2, B.1.617.3.

Допускається, що наявна в них мутація спрощує передачу вірусу, викликає важчий перебіг захворювання або знижує ефективність вакцини.

Варіант B.1.617 є найпоширенішим в Індії. Також його виявили у Великій Британії та Ізраїлі, а в США навіть була відкрита різновид відразу з двома мутаціями.

Директор Національного центру з контролю за захворюваннями Індії Суджа Сінгх заявив про те, що зростання числа нових випадків COVID-19 в деяких штатах країни в останні 1,5 місяці показує кореляцію з поширенням мутації B.1.617.

Крім індійських штамів, в CDC викликають інтерес британська (B.1.1.7), бразильська (P.1), південноафриканська (B.1351) та дві каліфорнійські (B.1.427 і B.1.429) мутації.

Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar

Епідемія перекинулася на сусідів

Сусідній з Індією Непал звернувся до міжнародного співтовариства з проханням допомогти стримати наступ епідемії.

Посилаючись на дані Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, CNN повідомляє, минулими вихідними 44% всіх тестів на COVID виявилися позитивними, а 6 травня в країні повідомили про новий рекорд – 8605 хворих за добу.

"Ситуація погіршується щодня. У майбутньому вона може вийти з-під контролю", – попередив цього тижня прес-секретар Міністерства охорони здоров'я та народонаселення Самір Адхікарі.

На цьому тлі прем'єр-міністр країни Шарма Олі попросив у міжнародного співтовариства поділитися вакцинами.

Те, що відбувається, нагадує Індію на початку нинішньої хвилі епідемії. Різниця лише в тому, що в Непалі набагато повільніше йде вакцинація населення, значно менше медиків на душу населення, а сама система охорони здоров'я набагато слабша.

У ситуації, що склалася, багато хто звинувачує Індію – країни мають 1,7 тис. км спільного кордону, для перетину якої непальцам навіть не треба пред'являти документі для посвідчення особи, а багато хто з них активно веде в сусідній державі бізнес.

У зв'язку з цим зараз з 25 прикордонних пунктів працюють тільки 13, а в низці регіонів, зокрема столиці Катманду, оголосили режим ізоляції.

Нагадаємо, що на тлі жахливої ситуації з пандемією в Індії дозволили лікувати COVID-хворих "коктейлем антитіл" – сумішшю синтетичних копій антитіл, що виробляються людиною після захворювання COVID-19.

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