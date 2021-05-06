Один з обвинувачених у замаху на Лукашенка попросив притулку в Україні

Опозиціонер вважає, що його внесли до списку фігурантів справи для просування "українського сліду", оскільки його сім'я живе в Україні

/ Фото: Радіо "Свобода"

Один з дев'яти обвинувачених у справі про замах на вбивство Олександра Лукашенка, голова Могильовської обласної організації партії "Білоруський народний фронт" Віталій Макаренко, звернувся в Державну міграційну службу України з проханням про надання йому статусу біженця або додаткового захисту.

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Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Відомо, що в Україні живе сім'я Макаренка, а сам він має посвідку на проживання в нашій країні.

"Вид на проживання дає мені змлгу перебувати в Україні, а статус біженця захищає від видачі владі Лукашенка, яка вже надала мені статус обвинуваченого у так званому перевороті і замаху на Лукашенка, крім того, вже заочно заарештували і повідомили, що будуть просити про екстрадицію", – розповів він.

Макаренко має намір звернутися до Офісу генпрокурора України, щоб повідомити про політичні мотиви кримінальної справи проти нього в Білорусі і клопотати про невидання, а також отримати інформацію про запит на екстрадицію.

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"Справа явно політична і сфальсифікована. Навіть не знаю, що білоруська сторона може написати у запиті. Мені було б цікаво його прочитати, бо я не вживав жодних дій, які можна кваліфікувати як змову або замах", – сказав Макаренко.

Він не виключає, що його внесли до списку фігурантів справи для просування "українського сліду".

"Зараз такі конфронтаційні відносини з Україною... І тому, що більший період часу я провів у Україні, моя сім'я живе тут, мабуть, хотіли просунути український слід. Інакше, я не розумію, навіщо я їм потрібен", – зазначив опозиціонер.

Нагадаємо, 17 квітня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що зниклі в Москві білоруські опозиціонери готували на нього і його дітей замах за сприяння спецслужб США, а один із них нібито їздив для консультацій з цього приводу до Польщі.

Згідно з черговим одкровенням Лукашенка, Сполучені Штати планували замах на нього, щоб захопити владу в Білорусі, ввести туди війська НАТО, а потім напасти на Росію.