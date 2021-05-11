Одним абзацом. Ніч війни між Палестиною та Ізраїлем (відео)

У ніч на 11 травня палестино-ізраїльське протистояння не тільки не вщухло, але поновилося з новою силою

Чергове загострення палестино-ізраїльського конфлікту почалося на тлі зіткнень між палестинцями та поліцейськими Ізраїлю біля мечеті Аль-Акса в Єрусалимі. Протягом дня 10 травня надходили повідомлення про обстріли і жертви в цьому регіоні, вночі спокійніше не стало.

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Як минула ніч на 11 травня в Ізраїлі і Палестині.

Сирени тривоги пролунали в Єрусалимі і Бейт-Шемеші. У відповідь Армія Ізраїлю почала завдавати ударів по об'єктах ХАМАС у відповідь на пуск ракет з Сектора Гази. Після чого МОЗ Палестини повідомило про загибель в результаті ізраїльських ударів 20 палестинців, у тому числі 9 дітей, а також про 65 поранених. Тим часом ізраїльська армія заявила, що з сектору Газа по Ізраїлю випустили близько 150 ракет, десятки з них перехопила ППО.

У відповідь Ізраїль знову почав "хвилю ударів". У Палестині через загострення скасували святкування з нагоди Ураза-байраму. Біля мечеті Аль-Акса в Східному Єрусалимі, де тривають зіткнення між палестинцями та ізраїльськими поліцейськими, загорілося дерево, нібито через підірвану кимось петарду, але після цього поповзли чутки, що горить сама мечеть. Проте пожежу швидко загасили, святиня не постраждала.

Пізно вночі з'явилася інформація, що Ізраїль продовжив ракетні удари по палестинських містах, зокрема по Дейр-ель-Балаху, Хан-Юнісу і Джебалії. Також повідомили про понад 200 поранених у суутичках на лініях зіткнення і на КПП на Західному березі. Тим часом, за непідтвердженою інформацією, правоохоронці Ізраїлю залишили мечеть Аль-Акса і її околиці в Східному Єрусалимі. За годину до цього ХАМАС закликав Ізраїль відвести поліцейських від мечеті Аль-Акса протягом двох годин.

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Нагадаємо, 7 травня біля мечеті Аль-Акса в Єрусалимі почалися сутички між палестинцями та ізраїльськими поліцейськими, постраждали сотні палестинців, а також ізраїльські військові. Після цього почалися заворушення. Приводом стала загроза виселення палестинських сімей зі східної частини міста.