Одним абзацом. Примусова посадка літака і затримання Протасевича в Мінську

У неділю в Мінську екстрено приземлився літак компанії Ryanair, який летів із Афін до Вільнюса. Спочатку повідомляли про нібито мінування борту, але пізніше з'ясувалося, що лайнер змусили сісти за допомогою винищувача – і все це заради затримання екс-головного редактора NEXTA Романа Протасевича, якого в Білорусі оголошено терористом.

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Як відбувалася примусова посадка літака і затримання Протасевича 23 травня.

Близько другої години дня з'явилася інформація, що в Білорусі в національному аеропорту "Мінськ" екстрено приземлився літак компанії Ryanair, який слідував за маршрутом Афіни – Вільнюс, нібито через повідомлення про мінування. Як з'ясувалося пізніше заради зупинки літака, який летів над територією Білорусі в небо підняли винищувач, а наказ віддав особисто Олександр Лукашенко. Після приземлення в літаку почався обшук, в тому числі пасажирів, і був затриманий екс-головний редактор телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевич, який, як з'ясувалося, помітив за собою стеження ще перед вильотом літака з Афін. Після затримання Протасевича соцмережі закликали бойкотувати компанію Ryanair, яка не відразу, але відповіла, що екіпаж отримав повідомлення від білоруських диспетчерів про небезпеку на борту і наказ приземлитися в найближчому аеропорту в Мінську. Літаку дозволили вилетіти о 19:00 за місцевим часом. Тим часом стало відомо, що в соціальних мережах Facebook і Instagram зникли сторінкиРомана Протасевича, а шоковані батьки затриманого заявили, що не мають ніякої інформації про сина. На безпрецедентну посадку літака і затримання опозиціонера різко відреагували у багатьох європейських країнах та в НАТО, ЄС анонсував обговорення санкцій проти Білорусі на саміті 24 травня. З'явилася інформація, що Білорусь погрожувала збити лайнер у разі непокори. Увечері стало відомо, що крім Протасевича в Мінську була затримана і його дівчина, крім того до Вільнюса так і не долетіли ще 5 людей.

Більш докладно про затримання Романа Протасевича в Мінську читайте в матеріалі "Сегодня". Ми також розібралися, хто такий Роман Протасевич і що йому загрожує.

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