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Офіційно! Борис Джонсон залишає посаду прем'єра Великої Британії

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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7 липня, 14:35
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До того ж Джонсон підтвердив подальшу підтримку України Лондоном
Борис Джонсон більше не прем’єр-міністр. Фото: колаж "Сьогодні"
Борис Джонсон більше не прем’єр-міністр. Фото: колаж "Сьогодні"

Борис Джонсон офіційно оголосив про відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії. Очільник уряду залишає крісло через втрату довіри серед міністрів та чиновників.

Про це повідомляє Telegram-канал "Україна 24".

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Подробиці

Борис Джонсон 7 липня оголосив про рішення залишити посади прем'єра Британії та лідера Консервативної партії. У своєму зверненні він зазначив, що виконуватиме обов'язки голови партії та уряду, доки не буде обрано нового.

Обирати нового голову партії мають розпочати вже сьогодні.

До того ж Джонсон підтвердив подальшу підтримку України Лондоном:

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"Британія продовжить підтримувати вашу боротьбу за свободу настільки довго, скільки це буде потрібно", – звернувся він до українців.

Чого чекати Україні через відставку Джонсона

За словами політолога Ігоря Петренко, допомога Великої Британії може трохи сповільнитися, проте глобальних змін у гірший бік у відносинах з Україною не відбудеться.

"Джонсон – великий друг України, це факт. Але підхід у підтримці нашої країни зумовлений не лише особистістю самого Джонсона. Ця цілеспрямована політика Великої Британії. Навіть якщо його посаду обійме новий прем'єр, для нас це взагалі принципово нічого не змінить. Так, новий глава уряду, можливо, почне трохи менше приділяти уваги Україні, поки буде напрацьовувати собі авторитет в очах своїх громадян, проте Україна все ж таки дуже важлива для Великої Британії в її довготривалому плані повернення своєї світової могутності та лідерських позицій у Європі", – заявив Петренко.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон пообіцяв передати Україні ще 10 самохідних артилерійських установок та дрони-камікадзе.

Також ми інформували, що неймовірна допомога, яку надає прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон воюючій Україні, оцінена високим статусом почесного громадянина Одеси.

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