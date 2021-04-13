Величезний кит зіштовхнув туриста за борт і ледь не проковтнув його (фото)

Під час круїзу чоловік з донькою хотіли поспостерігати за китами, але під час годування тварини турист впав за борт

У Південній Африці біля затоки Алгоа величезний кит ледь не проковтнув екскурсанта, коли той намагався його погодувати.

Реклама

Про це пише Mirror.

51-річний Марино Гербаваз і його 22-річна дочка Джилліан 3 квітня вирушили в круїз, щоб поспостерігати за китами навколо затоки Алгоа.

Під час годування голодний кіт Брайда вийшов із води і вдарився об борт човна, через що він сильно розгойдався і чоловік впав у воду.

Реклама В тренді Єгипетський суд арештував Ever Given. З власника судна вимагають мільярд доларів

На щастя поблизу виявився інший човен, і він швидко витягнув його на борт.

Нещодавно біля узбережжя англійського міста Портло помітили величезну п'ятиметрову акулу. Хижачку зняла на відео місцева команда, яка займається організацією морських прогулянок для спостереження за дикою природою.

Також раніше рибалка з Австралії Джош Хатчинс став жертвою нападу агресивної акули.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама