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ООН може зупинити роботу всіх миротворчих місій у світі: що сталося

30 червня 2021 0:34

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Дуже ймовірно, що з четверга місії не зможуть виконувати такі завдання, як захист цивільного населення і допомога в боротьбі з COVID-19

Миротворча місія ООН. Фото: un.org

Миротворча місія ООН. Фото: un.org

Миротворчі місії Організації Об'єднаних Націй у всьому світі готуються до можливого закриття у четвер, 1 липня, якщо Генеральна Асамблея ООН, що складається з 193 членів, не зможе узгодити новий бюджет на рік у розмірі 6 мільярдів доларів до середи.

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Про це з посиланням на офіційних осіб і дипломатів повідомило Reuters.

За словами голови відділу стратегії управління, політики і дотримання вимог ООН Кетрін Поллард, 12 миротворчим місіям всесвітньої організації, більшість з яких розміщені в Африці і на Близькому Сході, було рекомендовано розпочати розробку планів дій у надзвичайних ситуаціях на випадок, якщо новий бюджет не буде ухвалений вчасно.

"Водночас ми як і раніше сподіваємося і впевнені, що держави-члени завершать свої переговори", – заявила Поллард.

Вона додала, що якщо крайній строк 30 червня не буде дотриманий, генсек ООН Антоніу Гутерріш зможе витратити гроші тільки на охорону активів ООН і забезпечення захисту персоналу і миротворців.

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Глава миротворчої діяльності ООН Жан-П'єр Лакруа сказав, що в цьому разі місії будуть украй обмежені і не зможуть виконувати такі заходи, як захист цивільного населення, допомога в боротьбі з COVID-19 і підтримка політичних зусиль і посередництва.

Нагадаємо, 18 червня генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш був переобраний на другий термін.

Ми також писали, що президент Естонії Керсті Кальюлайд після зустрічі у США з Гуттерішем була оголошена захисником прав жінок і дітей на наступні два роки.

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