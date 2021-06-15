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ООН підозрює Китай у видаленні органів в ув'язнених

15 червня 2021 9:00

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

В ООН є навіть дані про те, які органи видаляють у людей найчастіше, – як відреагував представник Китаю

Експерти ООН мають докази того, у китайських в'язницях у в'язнів, які належать до етнічних і релігійних меншин, вилучають внутрішні органи.

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Про це йдеться в заключенні 12 експертів.

Зазначається, що цим людям часто не повідомляють причин затримання або відсутній ордер на арешт.

Ці дані стурбували робочу групу ООН з протидії незаконним затриманням і спецпредставника організації.

За даними експертів ООН, найчастіше в ув'язнених відбирають серце, нирки, печінку і рогівку ока. Застосовується ця міра до членів забороненого руху Фалуньгун, уйгурів, тибетців, мусульманів і християн.

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При цьому член китайського представництва в Женеві звинуватив експертів ООН в наклепі. За його словами, Пекін "захищатиметься проти цих звинувачень і категорично їх відкидає".

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Крім того, представник Китаю сказав, що у експертів немає "рудиментарних розумових здібностей", і вся ця інформація – антикитайська дезінформація з боку сепаратистів і руху Фалуньгун.

Зазначимо, раніше голова профільного департаменту Нацполіції Артем Крищенко розповів, як в Україні рятують дітей від скупників людських органів.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у випуску новин "Сьогодні":

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