ООН підозрює Китай у видаленні органів в ув'язнених

Експерти ООН мають докази того, у китайських в'язницях у в'язнів, які належать до етнічних і релігійних меншин, вилучають внутрішні органи.
Про це йдеться в заключенні 12 експертів.
Зазначається, що цим людям часто не повідомляють причин затримання або відсутній ордер на арешт.
Ці дані стурбували робочу групу ООН з протидії незаконним затриманням і спецпредставника організації.
За даними експертів ООН, найчастіше в ув'язнених відбирають серце, нирки, печінку і рогівку ока. Застосовується ця міра до членів забороненого руху Фалуньгун, уйгурів, тибетців, мусульманів і християн.
При цьому член китайського представництва в Женеві звинуватив експертів ООН в наклепі. За його словами, Пекін "захищатиметься проти цих звинувачень і категорично їх відкидає".
Крім того, представник Китаю сказав, що у експертів немає "рудиментарних розумових здібностей", і вся ця інформація – антикитайська дезінформація з боку сепаратистів і руху Фалуньгун.
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