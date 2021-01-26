ООН прогнозує зростання смертності від COVID-19 через мутації

В Організації Об'єднаних Націй побоюються зростання смертності від COVID-19 у зв'язку з недостатнім поширенням вакцин на тлі виникнення все нових мутацій вірусу.

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Про це заявив на давоській онлайн-конференції генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

"Ми бачимо реальну загрозу мутацій коронавірусу, який перетворюється на все заразніші і смертельніші варіанти, які можуть бути стійкі до існуючих вакцин", – сказав Гутерріш.

Генсек ООН вважає, що виправити ситуацію можна, значно збільшивши виробництво вакцин в усьому світі і забезпечивши їх доступність.

Гутерріш ще раз нагадав, що поки найбідніші країни не мають доступу до вакцин, весь світ у небезпеці.

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"Розвинені країни помиляються, якщо думають, що будуть у безпеці, вакцинуючи тільки своїх громадян і забувши про решту світу", – підкреслив він.

Нагадаємо, раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я припустили, що смертність від коронавірусу може рости не тільки через появу більш заразних нових штамів, а й через перевантажену систему охорони здоров'я.

Ми також повідомляли, що у ВООЗ побоюються, що коронавірусна інфекція стане ендемічним захворюванням, яке буде з'являтися знову.

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