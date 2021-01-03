Зсув у Норвегії забрав життя 7 людей: рятувальникам поки не вдалося знайти тих, що вижили

У Норвегії рятувальники виявили в неділю, 3 січня, в районі зсуву, що зійшов 30 грудня, ще кілька тіл загиблих. На цей момент кількість жертв катаклізму становить сім осіб, ще троє вважаються зниклими безвісти.

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Про це повідомляє норвезьке видання NRK.

/ Фото: Reuters

У попередні дні рятувальні роботи велися тільки вдень, сьогодні влада заявила, що вони продовжаться і ввечері, і вночі – рятувальники все ще сподіваються знайти під руїнами тих, що вижили.

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Керівник групи порятунку пожежної частини Інге Мюрер розповів, що пошук ускладнений тим, що через уламки будівель і гілок на місці трагедії досить складно пересуватися.

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"Ми шукаємо ями і місця, де можуть бути порожнини", – розповів він журналістам.

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Нагадаємо, в Норвегії, південь якої в останні дні року засипали снігопади, зійшов зсув, який зруйнував багато будинків, а десятки людей постраждали і зникли безвісти.

Грязьовий потік обрушився на житловий район у селі Аск в комуні Еррум недалеко від столиці країни Осло. Було знесено близько 14 будівель.

На місці трагедії утворився величезний котлован з уламками будинків на дні.

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