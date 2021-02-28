Опозиція Вірменії запропонувала Пашиняну угоду щодо парламентських виборів

У Вірменії опозиція закликала прем'єра Нікола Пашиняна відмовитися від звільнення начальника Головного штабу Збройних сил Оніка Гаспаряна, натомість пропонує "угоду" на позачергових парламентських виборах.
Про це заявив у відеозверненні керівник опозиційної парламентської фракції "Світла Вірменія" Едмон Марукян, передає "Інтерфакс".
Якщо Пашинян погодиться, опозиція обіцяє відмовитися від висунення своєї кандидатури на посаду прем'єра в разі його відставки і проведення позачергових виборів парламенту.
"Я пропоную прем'єр-міністру завтра ж відкликати з адміністрації президента свою пропозицію про звільнення начальника ГШ ЗС. У відповідь ми готові підписати з прем'єром будь-який документ про те, що в разі його відставки і призначення позачергових парламентських виборів не висунемо і не підтримаємо будь-яку кандидатуру на цю посаду", – заявив Марукян.
Опозиційний лідер вважає, що така угода сприяла б виходу Вірменії з внутрішньополітичної кризи.
Марукян впевнений, що Пашиняну слід припинити дії проти армії. Він також заявив, що, влаштовуючи мітинги своїх прихильників, прем'єр "веде країну до потрясінь".
Раніше сам Пашинян пропонував парламентській опозиції підписати угоду, згідно з якою у разі його відставки політичні опоненти не висуватимуть свого кандидата.
У Вірменії парламент не може два рази поспіль обирати нового прем'єра, тому після виходу прем'єра у відставку автоматично розпускають парламент і призначають позачергові вибори. Потім нова більшість обирає прем'єр-міністра.
Нагадаємо, після відмови президента Армена Саркісяна підписати указ про звільнення глави Генштабу в парламентській фракції партії Пашиняна припускають можливість оголошення імпічменту главі держави.
Як ми писали, прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що звільнив главу Генерального штабу ЗС Оніка Гаспаряна, який вимагав його відставки, і назвав його вимогу спробою перевороту. Але президент Вірменії не підписав відповідний указ.
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