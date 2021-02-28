Опозиція Вірменії запропонувала Пашиняну угоду щодо парламентських виборів

Лідер опозиції вважає, що прем'єр "веде країну до потрясінь"

У Вірменії опозиція закликала прем'єра Нікола Пашиняна відмовитися від звільнення начальника Головного штабу Збройних сил Оніка Гаспаряна, натомість пропонує "угоду" на позачергових парламентських виборах.

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Про це заявив у відеозверненні керівник опозиційної парламентської фракції "Світла Вірменія" Едмон Марукян, передає "Інтерфакс".

Якщо Пашинян погодиться, опозиція обіцяє відмовитися від висунення своєї кандидатури на посаду прем'єра в разі його відставки і проведення позачергових виборів парламенту.

"Я пропоную прем'єр-міністру завтра ж відкликати з адміністрації президента свою пропозицію про звільнення начальника ГШ ЗС. У відповідь ми готові підписати з прем'єром будь-який документ про те, що в разі його відставки і призначення позачергових парламентських виборів не висунемо і не підтримаємо будь-яку кандидатуру на цю посаду", – заявив Марукян.

Опозиційний лідер вважає, що така угода сприяла б виходу Вірменії з внутрішньополітичної кризи.

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Марукян впевнений, що Пашиняну слід припинити дії проти армії. Він також заявив, що, влаштовуючи мітинги своїх прихильників, прем'єр "веде країну до потрясінь".

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Раніше сам Пашинян пропонував парламентській опозиції підписати угоду, згідно з якою у разі його відставки політичні опоненти не висуватимуть свого кандидата.

У Вірменії парламент не може два рази поспіль обирати нового прем'єра, тому після виходу прем'єра у відставку автоматично розпускають парламент і призначають позачергові вибори. Потім нова більшість обирає прем'єр-міністра.

Нагадаємо, після відмови президента Армена Саркісяна підписати указ про звільнення глави Генштабу в парламентській фракції партії Пашиняна припускають можливість оголошення імпічменту главі держави.

Як ми писали, прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що звільнив главу Генерального штабу ЗС Оніка Гаспаряна, який вимагав його відставки, і назвав його вимогу спробою перевороту. Але президент Вірменії не підписав відповідний указ.

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