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Опозиція Білорусі подає заяви на силовиків у суди Європи

7 лютого, 22:41

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Представники Тихановської звернулися до прокуратури Чехії, Литви і Польщі

У Чехії в неділю, 7 лютого, подали першу заяву на дію білоруських силовиків під час придушення протестів у Білорусі, також готуються до подання заяви в Польщі і Литві.

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Про це повідомила екс-кандидат у президенти Білорусі Світлана Тихановська з посиланням на своїх представників у Telegram.

"У Чехії подано першу заяву на білоруських силовиків. Підозрюваним є начальник гродненського ОМОНу Віктор Кравцевич", – йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що в Чехії готуються до подання ще понад 10 заяв і 10 – у Польщі.

Також вже подано чотири заяви і готуються ще 10 литовським прокурорам.

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"Литовська генпрокуратура вже завела кримінальну справу за універсальною юрисдикцією за фактом побиття Максима Хорошина", – також повідомили у Тихановської.

Нагадаємо, влада Білорусі направила документи на екстрадицію з Польщі засновника опозиційних Telegram-каналів Nexta і Nexta Live Степана Путила і їхнього колишнього головного редактора Романа Протасевича.

Ми також повідомляли, що в Білорусі з 3 січня поновилися недільні протести проти режиму невизнаного президента Олександра Лукашенка.

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