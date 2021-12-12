Опустилось повіко і почалися проблеми з пам'яттю: у Ассанжа стався інсульт після рішення суду

Зараз він отримує ліки від інсульту

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Засновник сайту Wikileaks Джуліан Ассанж отримав у лондонській в'язниці мікроінсульт після того, як суд прийняв рішення про його екстрадицію в США . Про це пише " Daily Mail ".

"Інцидент стався, коли засуджений по відеозв'язку взяв участь у засіданні Високого суду в Лондоні. У Ассанжа сталося опущення повіка, а також з'явилися проблеми з пам'яттю та ознаки неврологічного пошкодження. Після транзиторної ішемічної атаки Ассанжу зробили МРТ, зараз він отримує ліки від інсульту", – пише видання.

Наречена Ассанжа Стелла Моріс зазначила, що мікроінсульт Ассанж міг отримати на тлі стресу через рішення суду щодо його екстрадиції. Також вона поскаржилася на умови, в яких знаходиться її коханий. Вона вважає, що протягом тривалого часу його утримували в камері, де не вистачає "свіжого повітря та сонячного світла, адекватної дієти та стимуляторів, яких потребував підозрюваний".

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"Джуліан бореться, і я боюся, що цей мікроінсульт може стати провісником більш серйозної атаки. Це потрібно негайно вирішувати. Нескінченні судові справи спричиняють найсильніший психологічний стрес", – сказала вона.

Що цьому передувало

Засновник WikiLeaks був заарештований за американським ордером в рамках американо-британського договору, та максимальне покарання, яке йому загрожувало після екстрадиції – п'ять років позбавлення волі.

У 2012 році Ассанж не постав перед британським судом, який відпустив його під заставу в 200 тис. фунтів стерлінгів (260 тис. доларів за поточним курсом). Він не прийшов до суду, а сховався в посольстві Еквадору в Лондоні. У будівлі диппредставництва він провів сім років, поки 11 квітня не був заарештований у посольстві після того, як еквадорська влада дала на це згоду.

У Ассанжа невдовзі почали спостерігатися серйозні проблеми із психікою. У нього з'явилися суїцидальні думки і була історія із самошкідництвом.

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23 травня 2019 року Мін'юст США пред'явив засновнику WikiLeaks 17 нових звинувачень , на підставі яких вимагав у Лондона екстрадиції Ассанжа Йдеться про порушення закону про шпигунство, у тому числі розкриття імен секретних джерел інформації та змови. Згідно з заявою Мін'юсту, у разі обвинувального вироку Ассанжу загрожує до 175 років ув'язнення: максимум десять років за кожним пунктом звинувачення, крім початкового, що стосується змови з метою злому комп'ютерів, за що передбачається до п'яти років ув'язнення.

10 грудня Високий суд Лондона дозволив екстрадицію засновника проекту WikiLeaks Джуліана Ассанжа до США.