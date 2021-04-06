Організатором вечірки з голими моделями в Дубаї виявився виходець з України – ЗМІ

Віталій Гречин відомий як фінансист, галерист і консультант американської Демократичної партії

Основним організатором вечірки з голими моделями в Дубаї, після якої були арештовані 12 українок, імовірно, був виходець з України і громадянин США, фінансист, галерист і консультант американської Демократичної партії Віталій Гречин.

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Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Як повідомляється, Гречин ще підлітком разом з родиною емігрував до США. Свого часу він пожертвував велику суму президентську кампанію Барака Обами.

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У Віталія, за словами його київського колеги, є свій власний фейковий "Плейбой".

Через сайт американський галерист набирав дівчат з далеких міст, які хотіли модельної слави, а після розпоряджався ними за своїм художнім розсуд, повідомляє канал.

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Нагадаємо, що 4 квітня правоохоронні органи Об'єднаних Арабських Еміратів затримали групу дівчат, які голими фотографувалися на відкритому балконі готелю в елітному районі. 6 квітня дівчат в СІЗО відвідав консул, їм загрожує штраф у розмірі 1,3 тис. дол. і депортація з ОАЕ.

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