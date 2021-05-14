Помилки та невідповідності – вчені засумнівалися в результатах випробувань вакцини "Супутник V"

За словами експертів, вони не можуть отримати повний звіт про тестування препарату, бо Росія відмовляється передавати дані до завершення випробувань

Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Міжнародні вчені засумнівалися в результатах випробувань російської вакцини проти коронавірусу "Супутник V".

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Відповідну статтю оприлюднило медичне видання The Lancet.

Автори пишуть про безліч невідповідностей в представлених даних, ряді незвичайних і підозрілих збігів. При цьому найбільше запитань викликає третя фаза випробувань.

"Ще серйозніше, якщо в статистиці та представлених результатах є явні помилки та численні невідповідності. На жаль, це, здається, відбувається у випадку з третьою фазою випробування Sputnik V",– сказано в матеріалі.

За словами вчених, вони не можуть отримати повний звіт про тестування вакцини, бо Росія відмовляється передавати дані до завершення випробувань.

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"Бракує певної важливої ​​інформації, наприклад, про клінічні параметри, що визначають підозру на COVID-19. А також про те, які діагностичні протоколи використовувалися, коли проводилося ПЛР-тестування, який конкретний метод був застосований або скільки циклів ампліфікації було використано. Спосіб визначення підозри на COVID-19 міг призвести до упередженості при ПЛР-тестуванні, що використовується для оцінки кількості підтверджених випадків COVID-19, а це є вирішальним для визначення ефективності", – підкреслюють експерти.

В Росії назвали невідповідності в дослідженнях – "простими помилками друку, які формально виправлялися". Там також вважають, що доказом ефективності "Супутника" є те, що він вже зареєстрований в 51 країні світу.

Нагадаємо, раніше скандал з російською вакциною спалахнув в Словаччині – як виявилося, країна отримала препарат, який відрізнявся від того, що був схвалений медичним виданням The Lancet.

Що не так з російською розробкою проти коронавірусу – читайте в матеріалі "Сьогодні".

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