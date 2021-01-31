"Зупиняють і ведуть в бус": в Мінську затримують людей, які гуляють містом (відео)

У неділю, 31 січня, в центрі Мінська міліція затримувала людей, які гуляють по проспекту Незалежності.
Як повідомляє Euroradio.fm, в Мінську ніякі акції не планувалися.
На відео видно, як невідомі заводять в бус двох дівчат, які до цього стояли біля входу в магазин "Центральний".
І хоча про причини поки не відомо, людей затримували біля виходу з метро "Жовтнева", біля будівлі КДБ, на вулиці Інтернаціональній.
Також в Мінську була затримана швейцарська журналістка Лузія Чирки. Попередньо встановлено, що вона працює в Білорусі офіційно.
За інформацією правозахисного центру "Весна", затримано понад 100 осіб.
До речі, Міжнародна правозахисна організація Amnesty International засудила тортури, які тривають вже майже півроку стосовно протестуювальників у Білорусі.
Нагадаємо, раніше в центрі Мінська стався самопідпал – чоловік вчинив публічну спробу самогубства навпроти Будинку уряду на площі Незалежності.
Також ми писали, що 19-річний Ілля Войткевич отримав два роки обмеження волі за негативний коментар про Олександра Лукашенка в соцмережі.
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