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"Зупиняють і ведуть в бус": в Мінську затримують людей, які гуляють містом (відео)

31 січня, 18:45

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Затримано понад 100 осіб

У неділю, 31 січня, в центрі Мінська міліція затримувала людей, які гуляють по проспекту Незалежності.

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Як повідомляє Euroradio.fm, в Мінську ніякі акції не планувалися.

На відео видно, як невідомі заводять в бус двох дівчат, які до цього стояли біля входу в магазин "Центральний".

І хоча про причини поки не відомо, людей затримували біля виходу з метро "Жовтнева", біля будівлі КДБ, на вулиці Інтернаціональній.

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Також в Мінську була затримана швейцарська журналістка Лузія Чирки. Попередньо встановлено, що вона працює в Білорусі офіційно.

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За інформацією правозахисного центру "Весна", затримано понад 100 осіб.

До речі, Міжнародна правозахисна організація Amnesty International засудила тортури, які тривають вже майже півроку стосовно протестуювальників у Білорусі.

Нагадаємо, раніше в центрі Мінська стався самопідпал – чоловік вчинив публічну спробу самогубства навпроти Будинку уряду на площі Незалежності.

Також ми писали, що 19-річний Ілля Войткевич отримав два роки обмеження волі за негативний коментар про Олександра Лукашенка в соцмережі.

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міліція Білорусія Мінськ
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