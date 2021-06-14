Зупинити коронавірус і захистити планету – G7 визначила шість пріоритетів для розвитку світу

Ці пріоритети ляжуть в основу їх спільних глобальних дій для забезпечення процвітання планети

Лідери держав G7 визначили шість пріоритетів. Фото: колаж "Сьогодні"

Лідери держав G7 на саміті в Британії визначили шість пріоритетів, які ляжуть в основу їх спільних глобальних дій для забезпечення процвітання планети. "Сьогодні" розповідають про них.

Пандемія і вакцинація

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Перший пріоритет – зупинити пандемію і активізувати міжнародні зусилля, щоб вакцинувати весь світ. G7 має на меті надати вакцини якомога більшій кількості людей.

"Загальні зобов'язання G7 з початку пандемії передбачають в цілому надання більш двох млрд доз вакцини, включаючи зобов'язання, взяті нами в лютому 2021 року, коли ми в останній раз зустрічалися, і тут, в Карбіс-Бей, надати один млрд доз протягом наступного року" .

Також лідери "Групи семи" пообіцяли створити рамки для посилення колективної оборони від загроз глобальному здоров'ю:

збільшивши і координуючи глобальні виробничі потужності на всіх континентах;

поліпшивши систему раннього попередження;

підтримуючи науку для скорочення циклу розробки безпечних та ефективних вакцин, методів лікування і тестів з 300 до 100 днів.

Пожвавлення економіки

Лідери держав хочуть це реалізувати, впроваджуючи плани щодо відновлення економіки, які засновані на підтримці в розмірі 12 трлн доларів, виділених під час пандемії.

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Головна мета – сприяти економічному зростанню в майбутньому, створювати робочі місця, інвестувати в інфраструктуру, стимулювати інновації, що підтримують людей.

Майбутнє процвітання

Третій пріоритет – забезпечення майбутнього процвітання, виступаючи за більш вільну і справедливу торгівлю в рамках реформованої торгової системи, більш стійку глобальну економіку і більш справедливу глобальну податкову систему.

Захист планети

Глави країн G7 домовилися скоротити вуглецеві викиди до нуля не пізніше 2050 року, аби не допустити глобального потепління більш ніж на 1,5 градуса. Також на саміті досягнута домовленість про поетапну відмову від вугільної енергетики та припинення її фінансування.

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"Партнери домовилися поступово відмовитися від вугілля. Угода "сімки" про припинення фінансування вугільної енергетики в глобальному масштабі – це величезне досягнення, яке посилає сигнал всьому світу", – повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Зміцнення партнерських відносин

G7 обіцяє розвивати нові партнерства шляхом поетапної зміни свого підходу до інвестицій в інфраструктуру, в тому числі через ініціативу екологічно чистого та зеленого зростання. G7 прагне поглибити своє нинішнє партнерство до нової угоди з Африкою, в тому числі за рахунок збільшення підтримки з боку МВФ країнам, які найбільш потребують підтримки.

Борис Джонсон. Фото: Geoff Pugh/REUTERS

Цінності – основа успіху в світі

Шостий пріоритет – сприймати свої цінності як міцну основу успіху в світі. Зокрема, мова йде про просування політики гендерної рівності.

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"Ми будемо використовувати силу демократії, свободи, рівності, верховенства права та поваги до прав людини, щоб відповісти на найважливіші питання і подолати найсерйозніші проблеми. Ми будемо робити це таким чином, щоб цінувати особистість і просувати рівність, особливо, гендерну рівність, в тому числі шляхом підтримки мети щодо залучення 40 млн дівчат в освіту і виділення не менше 2¾ млрд доларів в Глобальне партнерство в галузі освіти" .

Як повідомлялося раніше, країни "Великої сімки" за підсумками саміту зробили важливу заяву і щодо України. Зокрема, підтвердили свою підтримку суверенітету країни і визнали Росію стороною конфлікту на Донбасі. Що це означає для України – читайте в матеріалі "Сьогодні".

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