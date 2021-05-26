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Залишила "не той коментар": в міліції Білорусі жорстоко знущалися над пенсіонеркою

26 травня, 14:25

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

У дім вчительки на пенсії о 7:00 прийшли вісім співробітників міліції з Могильова, в тому числі два полковника

Після того, як пенсіонерка з Мінська понад півроку тому залишила коментар в соціальних мережах під повідомленням про побиття протестувальників і написала слово "тварь", її прийшли затримувати.

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Про це виданню "ГОРДОН" розповів керівник білоруської служби "Радыё Свабода" Олександр Лукашук.

За його словами, в будинок вчительки на пенсії о 7:00 прийшли вісім співробітників міліції з Могильова, в тому числі два полковника.

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Фото: колаж "Сьогодні"

"Більш ніж півроку тому ця жінка залишила коментар під повідомленням про те, як міліція била людей. Вона написала всього одне слово: "Тварь". Воно не відноситься до розряду заборонених або сильно образливих", – сказав він.

Він зазначив, що вчительку на пенсії відвезли за 200 км від будинку в Могилів, де над нею знущалися п'ять днів – змушували догола роздягатися і ображали її.

"У камері, де тримали жінку, не було ні матраців, ні подушок і весь час горіло світло. Коли за нею поїхав син, у нього конфіскували машину. Через п'ять днів жінку повернули до Мінська і сказали, що тепер її будуть судити. І це за всього одне слово", – підкреслив Лукашук.

За його словами, наразі білоруські спецслужби вивчають соціальні мережі.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Лукашенко вперше відреагував на "піратське захоплення" літака. Також білоруський диктатор розповів, звідки надійшов дзвінок про мінування літака

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