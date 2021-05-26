Залишила "не той коментар": в міліції Білорусі жорстоко знущалися над пенсіонеркою

У дім вчительки на пенсії о 7:00 прийшли вісім співробітників міліції з Могильова, в тому числі два полковника

Після того, як пенсіонерка з Мінська понад півроку тому залишила коментар в соціальних мережах під повідомленням про побиття протестувальників і написала слово "тварь", її прийшли затримувати.

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Про це виданню "ГОРДОН" розповів керівник білоруської служби "Радыё Свабода" Олександр Лукашук.

За його словами, в будинок вчительки на пенсії о 7:00 прийшли вісім співробітників міліції з Могильова, в тому числі два полковника.

"Більш ніж півроку тому ця жінка залишила коментар під повідомленням про те, як міліція била людей. Вона написала всього одне слово: "Тварь". Воно не відноситься до розряду заборонених або сильно образливих", – сказав він.



Він зазначив, що вчительку на пенсії відвезли за 200 км від будинку в Могилів, де над нею знущалися п'ять днів – змушували догола роздягатися і ображали її.



"У камері, де тримали жінку, не було ні матраців, ні подушок і весь час горіло світло. Коли за нею поїхав син, у нього конфіскували машину. Через п'ять днів жінку повернули до Мінська і сказали, що тепер її будуть судити. І це за всього одне слово", – підкреслив Лукашук.



За його словами, наразі білоруські спецслужби вивчають соціальні мережі.

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