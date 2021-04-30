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Обережно, туристи. У Туреччині коронавірус встановив "рекорд" зі смертей

30 квітня, 23:24

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Відпочивальникам на турецьких курортах та тим, хто тільки збирається туди, варто бути обережнішими – в країні фіксують високі показники захворюваності

У Туреччині, де вчора почався перший для цієї країни національний локдаун, встановили рекорд смертності від наслідків коронавірусної інфекції, а сукупне число жертв перевищило 40 тис. осіб.

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Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров'я.

За даними влади, за останні 24 години в країні зафіксували 394 смерті серед людей з COVID-19. Це найвищий показник за весь час епідемії. Загалом від наслідків інфекції в Туреччині померла 40 131 особа.

Крім того, за останню добу кількість хворих в країні збільшилася на 31 891 і тепер перевищує 4,82 млн осіб. У критичному стані перебувають 3534 пацієнти з вірусом.

Видужало за добу більш ніж удвічі більше – 68 183.

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Хоча б одну дозу вакцини в Туреччині отримали вже 22,8 млн осіб, зокрема 9,1 млн тих, хто отримав дві дози.

Нагадаємо, що з 29 квітня і до 15 травня в країні діє локдаун. А після 15 травня Туреччина скасує ПЛР-тести на коронавірус для туристів з України.

Як обійти обмеження локдауну тим, хто в цей час відпочиватиме на турецьких курортах, розповів міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Відео: Сьогодні

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