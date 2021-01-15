Від COVID-19 в світі померли понад два мільйони осіб

Кількість померлих від COVID-19 по всьому світу досягла 2 000 905 осіб.

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Про це повідомляють дані Університету Джонса Хопкінса, який збирає дані в реальному часі.

Найбільше смертей зареєстровано:

США – 389 581 смертей

Бразилія – 207 095 смертей

Індія – 151 918 смертей

Мексика – 137,916 смертей

Велика Британія – 87,448 смертей

Італія – 81,325 смертей

Франція – 69,452 смертей

Росія – 63,558 смертей

Іран – 56,621 смертей

Іспанія – 53,079 смертей

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Україна знаходиться на 19-му місці – 21,479 смертей. Всього в світі, за даними Університету Хопкінса на 15 січня, за час епідемії зафіксували 93,4 мільйона випадків зараження коронавірусною інфекцією. З них 23,4 мільйона припадає на США.

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Як раніше заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, масова вакцинація від коронавірусу в Україні почнеться вже в лютому.

Нагадаємо, чому вакцинація від коронавірусу проводиться в два етапи, розповіла завідуюча кафедрою епідеміології Харківського національного медичного університету Тетяна Чумаченко.

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