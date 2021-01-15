Від COVID-19 в світі померли понад два мільйони осіб

Кількість померлих від COVID-19 по всьому світу досягла 2 000 905 осіб.
Про це повідомляють дані Університету Джонса Хопкінса, який збирає дані в реальному часі.
Найбільше смертей зареєстровано:
- США – 389 581 смертей
- Бразилія – 207 095 смертей
- Індія – 151 918 смертей
- Мексика – 137,916 смертей
- Велика Британія – 87,448 смертей
- Італія – 81,325 смертей
- Франція – 69,452 смертей
- Росія – 63,558 смертей
- Іран – 56,621 смертей
- Іспанія – 53,079 смертей
Читайте також: "Медзакупівлям України" заборонили займатися вакцинами від коронавірусу
Україна знаходиться на 19-му місці – 21,479 смертей. Всього в світі, за даними Університету Хопкінса на 15 січня, за час епідемії зафіксували 93,4 мільйона випадків зараження коронавірусною інфекцією. З них 23,4 мільйона припадає на США.
Як раніше заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, масова вакцинація від коронавірусу в Україні почнеться вже в лютому.
Нагадаємо, чому вакцинація від коронавірусу проводиться в два етапи, розповіла завідуюча кафедрою епідеміології Харківського національного медичного університету Тетяна Чумаченко.
Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк