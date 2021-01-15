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Від COVID-19 в світі померли понад два мільйони осіб

15 січня, 20:10

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Україна знаходиться на 19-му місці

Кількість померлих від COVID-19 по всьому світу досягла 2 000 905 осіб.

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Про це повідомляють дані Університету Джонса Хопкінса, який збирає дані в реальному часі.

Найбільше смертей зареєстровано:

  • США – 389 581 смертей
  • Бразилія – 207 095 смертей
  • Індія – 151 918 смертей
  • Мексика – 137,916 смертей
  • Велика Британія – 87,448 смертей
  • Італія – 81,325 смертей
  • Франція – 69,452 смертей
  • Росія – 63,558 смертей
  • Іран – 56,621 смертей
  • Іспанія – 53,079 смертей

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Україна знаходиться на 19-му місці – 21,479 смертей. Всього в світі, за даними Університету Хопкінса на 15 січня, за час епідемії зафіксували 93,4 мільйона випадків зараження коронавірусною інфекцією. З них 23,4 мільйона припадає на США.

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Як раніше заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, масова вакцинація від коронавірусу в Україні почнеться вже в лютому.

Нагадаємо, чому вакцинація від коронавірусу проводиться в два етапи, розповіла завідуюча кафедрою епідеміології Харківського національного медичного університету Тетяна Чумаченко.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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