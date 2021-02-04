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Від Таїланду до М'янми: "Голодні ігри" використовують для протестів в країнах Азії

4 лютого, 00:30

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Демонстрації проходили в різні роки і в різних країнах, але їх об'єднав символ з відомої антиутопії

Військовий переворот в М'янмі, в результаті якого до влади прийшла хунта, вразив весь світ поваленням "демократичної ікони" і нобелівського лауреата Аун Сан Су Чжі. Однак не всі згодні з діями військових.

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Про це повідомляє Reuters.

3 лютого у другому за величиною місті країни Мандалаї медпрацівники центру допомоги хворим на COVID-19 вийшли на акцію. Лікарі вишикувалися перед клінікою з транспарантами "Ми підтримуємо рух громадянської непокори" і надівши на груди червоні стрічки.

Але показово те, що демонстранти підняли догори долоні з трьома піднятими пальцями – вказівним, середнім і безіменним. Цей жест був узятий з антиутопії Сюзанни Коллінз "Голодні ігри", де його виконала відважна Катнісс Евердін, яку грала Дженніфер Лоуренс.

Протести в М'янмі, 2021 рік
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Протести в М'янмі, 2021 рік / Фото: Reuters

Після екранізації трилогії, де це було символом революції і повстання проти тоталітарного правління у вигаданій країні Панем, цей жест привласнили протестувальники проти авторитаризму в країнах Південно-Східної Азії.

Вперше цей символ був використаний учасниками протестів в Таїланді в жовтні 2014 року як один з елементів опору проти заборони на публічні збори, який ввели на тлі державного перевороту.

Протести в Бангкоку, 2014 рік. Фото: REUTERS/Chaiwat Subprasom

Протести в Бангкоку, 2014 рік. Фото: REUTERS/Chaiwat Subprasom

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Пізніше того ж року учасники протестів за демократичні вибори в Гонконгу також перейняли цей жест.

Протести в Гонконзі, 2014 рік. Фото: REUTERS/Bobby Yip

Протести в Гонконзі, 2014 рік. Фото: REUTERS/Bobby Yip

Минулого року цей жест відродився – знову в Таїланді. Учасники демонстрацій виступали за реформу інституту монархії і відставку політичного керівництва країни, яке прийшло до влади в результаті державного перевороту 2014-го року.

Протести в Бангкоку, 2014 рік. Фото: REUTERS/Chaiwat Subprasom
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Протести в Бангкоку, 2014 рік. Фото: REUTERS/Chaiwat Subprasom

Нагадаємо, що військовий переворот в М'янмі стався 1 лютого. Військові заарештували президента країни Він Мьїн і очільницю правлячої партії "Національна ліга за демократію" Аун Сан Су Чжі, звинувативши їх у фальсифікації парламентських виборів. США вже пригрозили країні санкціями за це.

Більше про події в М'янмі, причини та можливі наслідки військового перевороту читайте в матеріалі на нашому сайті.

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