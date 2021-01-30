Готель за 2000 доларів і ПЛР-тести: Канада змінила правила для туристів

Через появу нових мутацій коронавірусу влада Канади ухвалила рішення з 31 січня посилити карантинні заходи стосовно мандрівників, які прибувають в країну.
Як передає видання "Наш Ванкувер", тепер туристи повинні будуть після прибуття в країну здати тест на відсутність COVID-19.
Поки мандрівники чекатимуть результатів тесту, протягом трьох днів вони повинні будуть знаходитися в спеціальному готелі, який, попередньо, обійдеться в більш ніж 2000 доларів.
Крім того, починаючи з 1 лютого, всі міжнародні пасажирські рейси приземлятимуться тільки в чотирьох аеропортах Канади – в Ванкувері, Торонто, Калгарі або Монреалі.
"Якщо у вас є такі плани, скасуйте їх. І не бронюйте поїздку на весняні канікули", – сказав прем'єр-міністр Канади.
Раніше ми писали, що Канада виділить країнам з низьким і середнім рівнем доходу 380 мільйонів доларів США на тести, лікування і вакцини від коронавірусу.
Повідомлялося також, що в канадській провінції Онтаріо збираються ввести COVID-паспорта для громадян, які отримали вакцину від коронавірусної інфекції – у них будуть переваги перед тими, хто відмовиться від щеплення.
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