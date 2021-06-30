"Одкровення" Путіна, дзвінок до Ватикану і стрілянина в Харкові – головні новини СЬОГОДНІ

Телемарафон Путіна, дзвінок Зеленського Папі Римському і перестрілка в Харкові стали головними темами дня. Фото: колаж "Сьогодні"
У Росії пройшла чергова "Пряма лінія" з Путіним, Зеленський зателефонував Папі Римському, а в Тернополі другу добу горить сміттєзвалище – сайт "Сьогодні" зібрав головні новини середи, 30 червня.
Телефонний дзвінок понтифіку
Фото: https://twitter.com/ZelenskyyUa
На 20-ту річницю візиту Папи Римського Іоанна Павла II до України президент Володимир Зеленський зателефонував його наступникові Франциску і запросив його відвідати нашу країну.
"На візит Вашої Святості чекає насамперед народ України", – сказав Зеленський.
Також він подякував понтифіку за те, що Папа Римський постійно молиться за мир і спокій в Україні і попросив сприяти мирному вирішенню конфлікту на Донбасі.
"Пряма лінія" з Путіним
Путін злякався зближення України і НАТО. Фото: колаж "Сьогодні"
Президент Росії Володимир Путін взяв участь в "Прямій лінії" – телемарафоні, під час якого він відповідає на запитання росіян.
Щодо України глава РФ наговорив багато всього, що навряд чи узгоджується навіть зі звичайною логікою. За його словами:
- жителі України і РФ є "одним народом" – російським;
- нагадав про розподіл населення Російської імперії на великоросів, білоросів і малоросів;
- викреслені зі списку корінних народів України росіяни відчувають себе "людьми другого сорту";
- Медведчук – український націоналіст;
- Зеленський "віддав свою країну під повне зовнішнє управління";
- зустріч Зеленського з Путіним не виключається;
- НАТО почало військове освоєння території України.
Стрілянина в Харкові
На місці події працюють правоохоронці. Фото: Ірина Антонюк, "Сьогодні"
У Харкові сталася стрілянина – невідомий кілька разів вистрілив в 31-річного чоловіка на вулиці Джерельна.
Потерпілий сідав в свою машину, коли в нього почали стріляти. Нападник випустив чотири кулі, дві пролетіли повз, одна влучила у вікно і ще одна влучила в шию.
Потерпілого госпіталізували до лікарні з пораненням в області шиї, а в місті оголосили спецоперацію "Сирена".
Пожежа на звалищі під Тернополем
Вогонь гасять на площі 70 "квадратів". Фото: ДСНС
На Тернопільщині другий день палає сміттєвий полігон в селі Малашівці, один з найбільших в області.
Очевидці стверджують, що гасінню заважають спека і вітер. Гасіння пожежі триває на площі 70 "квадратів".
Коронавірусний рекорд в Росії
Коронавірус, що мутував, викликав хвилю смертності в Росії. Фото: колаж "Сьогодні"
Всупереч розпалу вакцинальної кампанії в Росії померли 669 осіб з COVID-19 – це новий абсолютний максимум за весь час пандемії.
Крім того, за вчора в РФ виявили ще 21 042 випадки зараження, понад третина з них (майже 6 тис.) – в Москві.
Одним з головних чинників чергової хвилі епідемії став індійський "Дельта"-штамм коронавірусу.
На сьогодні продовжують хворіти 378 тис. осіб.
Про що ще говорять в Україні та світі 30 червня, дивіться у відеосюжеті:
Всі подробиці в спецтемі Коронавірус