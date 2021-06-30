"Одкровення" Путіна, дзвінок до Ватикану і стрілянина в Харкові – головні новини СЬОГОДНІ

Поки президент Росії розповідав про "один народ" з українців і росіян, в Харкові посеред вулиці розстріляли чоловіка

Телемарафон Путіна, дзвінок Зеленського Папі Римському і перестрілка в Харкові стали головними темами дня. Фото: колаж "Сьогодні"

У Росії пройшла чергова "Пряма лінія" з Путіним, Зеленський зателефонував Папі Римському, а в Тернополі другу добу горить сміттєзвалище – сайт "Сьогодні" зібрав головні новини середи, 30 червня.

Телефонний дзвінок понтифіку

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Фото: https://twitter.com/ZelenskyyUa

На 20-ту річницю візиту Папи Римського Іоанна Павла II до України президент Володимир Зеленський зателефонував його наступникові Франциску і запросив його відвідати нашу країну.

"На візит Вашої Святості чекає насамперед народ України", – сказав Зеленський.

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Також він подякував понтифіку за те, що Папа Римський постійно молиться за мир і спокій в Україні і попросив сприяти мирному вирішенню конфлікту на Донбасі.

"Пряма лінія" з Путіним

Путін злякався зближення України і НАТО. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Росії Володимир Путін взяв участь в "Прямій лінії" – телемарафоні, під час якого він відповідає на запитання росіян.

Щодо України глава РФ наговорив багато всього, що навряд чи узгоджується навіть зі звичайною логікою. За його словами:

жителі України і РФ є "одним народом" – російським;

нагадав про розподіл населення Російської імперії на великоросів, білоросів і малоросів;

викреслені зі списку корінних народів України росіяни відчувають себе "людьми другого сорту";

Медведчук – український націоналіст;

Зеленський "віддав свою країну під повне зовнішнє управління";

зустріч Зеленського з Путіним не виключається;

НАТО почало військове освоєння території України.

Стрілянина в Харкові

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На місці події працюють правоохоронці. Фото: Ірина Антонюк, "Сьогодні"

У Харкові сталася стрілянина – невідомий кілька разів вистрілив в 31-річного чоловіка на вулиці Джерельна.

Потерпілий сідав в свою машину, коли в нього почали стріляти. Нападник випустив чотири кулі, дві пролетіли повз, одна влучила у вікно і ще одна влучила в шию.

Потерпілого госпіталізували до лікарні з пораненням в області шиї, а в місті оголосили спецоперацію "Сирена".

Пожежа на звалищі під Тернополем

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Вогонь гасять на площі 70 "квадратів". Фото: ДСНС

На Тернопільщині другий день палає сміттєвий полігон в селі Малашівці, один з найбільших в області.

Очевидці стверджують, що гасінню заважають спека і вітер. Гасіння пожежі триває на площі 70 "квадратів".

Коронавірусний рекорд в Росії

Коронавірус, що мутував, викликав хвилю смертності в Росії. Фото: колаж "Сьогодні"

Всупереч розпалу вакцинальної кампанії в Росії померли 669 осіб з COVID-19 – це новий абсолютний максимум за весь час пандемії.

Крім того, за вчора в РФ виявили ще 21 042 випадки зараження, понад третина з них (майже 6 тис.) – в Москві.

Одним з головних чинників чергової хвилі епідемії став індійський "Дельта"-штамм коронавірусу.

На сьогодні продовжують хворіти 378 тис. осіб.

Про що ще говорять в Україні та світі 30 червня, дивіться у відеосюжеті:

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус