Відкриття століття в Єгипті: виявлено 2600-річне "Золоте місто" (фото)

Біля єгипетського міста Луксор виявили 2600-річне загублене "Золотий місто", яке може стати справжнім археологічним відкриттям століття.
Про це повідомляє Washington Post.
Археологи припускають, що місто називається Атен і воно було засноване фараоном Аменхотепом III, який правив Стародавнім Єгиптом в XIV столітті до нашої ери – друку цього правителя виявили на глиняних цеглинах, з яких побудовані місцеві будинки.
Фото: antiquities.gov.eg
Атен вважається найбільшим адміністративним і промисловим поселенням на західному березі Луксора того часу.
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"Відкриття цього загубленого міста є другим за значимістю археологічним відкриттям після гробниці Тутанхамона (в 1922 році – ред.)" , – заявила професор єгиптології американського Університету Джона Хопкінса і члена місії Бетсі Брайан.
Фото: antiquities.gov.eg
Вона вважає, що дане відкриття дозволить "заглянути в життя стародавніх єгиптян" за часів самого розквіту Стародавнього Єгипту. У місті збереглися стіни будинків і цілі кімнати, заповнені предметами повсякденного вжитку.
Фото: antiquities.gov.eg
У самому місті вже вдалося визначити майстерню, пекарню з печами і глиняним посудом для зберігання їжі, адміністративний і житловий район.
Фото: antiquities.gov.eg
Нагадаємо, у вересні минулого року неподалік від Каїра виявленні майже три десятка саркофагів, похованих близько 2500 років тому.
А цьогоріч на території великого некрополя в Саккарі був знайдений древній храм зі справжніми скарбами.
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