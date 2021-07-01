Відкусила туристу частину ноги. Страшна атака акули в Йорданії потрапила на відео

Чоловік відбився від хижачки, але у нього діагностували переломи кінцівки, розрив сухожиль і ампутували п'ятку

Йорданський парасейлер позбувся п'ятки після атаки акули в Акабській затоці. Фото: колаж "Сьогодні"

У Йорданії акула напала на відпочивальника на Червоному морі чоловіка, в результаті чого він частково втратив ногу.

Реклама

Про це повідомляє Gulf News.

Інцидент стався в популярній серед любителів водних видів спорту Акабській затоці на півдні королівства.

Як видно на кадрах, знятих очевидцями, в момент атаки 37-річний потерпілий йорданець займався парасейлінгом – літав над морем на парашуті, прив'язаному до човна.

Реклама

Акула вискочила з моря й ухопила його за праву ногу. Чоловікові вдалося вирватися, після чого його госпіталізували до місцевої лікарні, де у нього діагностували переломи кінцівки, розрив сухожиль, а також ампутували п'ятку.

Ця атака справляє моторошне враження, але експерти стверджують, що акули біля берегів йорданської Акаби зустрічаються дуже рідко і зазвичай не наближаються до берегів.

Нагадаємо, в квітні рибалка став жертвою нападу агресивної акули в Австралії. Інцидент стався за кілька метрів від узбережжя Кокосових островів.

А наприкінці минулого року акула атакувала учасників півфіналу Всесвітньої ліги серфінгу (WSL), що проходив на Гаваях. В результаті 56-річний серфер загинув.