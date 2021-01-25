Відрікся від ідеалів чучхе: топ-дипломат КНДР втік до Південної Кореї

Рю Хен У разом з сім'єю попросив притулку ще у вересні 2020 року, але це трималося в таємниці

Виконуючий обов'язки посла Північної Кореї в Кувейті Рю Хен У відрікся від ідеалів режиму чучхе і втік з КНДР до Південної Кореї.

Реклама

Про те, що сталося, як повідомляє Reuters, заявив південнокорейський депутат Те Йон Хо.

Цікаво, що його доля повторює долю Рю Хен У – до втечі в 2016 році він був заступником посла Північної Кореї у Великій Британії. А минулого року він став першим перебіжчиком, якого було обрано до парламенту Південної Кореї.

Читайте також: Кім Чен Ин офіційно приніс Південній Кореї вибачення: що сталося

За словами Те, Рю Хен У разом з родиною залишив Північну Корею ще у вересні 2020 року і отримав притулок у Сеула. З тих пір це трималося в таємниці. Нібито він це зробив, "щоб дати своїм дітям краще майбутнє", а також послужити прикладом іншим чиновникам.

Реклама

Те називає це свідченням того, що північнокорейська еліта, яка підтримує владу Кім Чен Ина, поступово, але впевнено від нього віддаляється.

Також стверджується, що Рю доводиться зятем колишньому очільникові бюро Центрального комітету Трудової партії КНДР (неофіційно "кімната 39") Чон Іль Чуну. Саме він керував секретною скарбницею правлячої династії Кім.

В тренді Путін нарешті дав відповідь про палац під Геленджиком

У Національній службі розвідки Південної Кореї цю інформацію коментувати відмовилися.

Варто зазначити, що, хоча за неофіційною статистикою з Північної Кореї щорічно втікають близько 1000 осіб, такі випадки серед високопоставлених чиновників є дуже рідкісними.

Наприклад, в жовтні 2020 року стало відомо, що зниклий в липні в.о. посла Північної Кореї в Італії Чо Сон Гіль разом з дружиною перебрався до Південної Кореї.

Реклама

А в листопаді гімнаст втік з КНДР, перестрибнувши на залізній жердині через триметровий паркан з Південною Кореєю.

Інший спосіб втечі з однієї з найзакритіших країн планети – через Китай. Однак, по-перше, після затримання втікачів можуть повернути і стратити, а по-друге, через коронавірусну пандемію кордон з КНР замінували.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама