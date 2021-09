Відрубувати руки в цілях безпеки: таліби в Афганістані повернуть страти на стадіоні

Після захоплення влади в Афганістані таліби планують відновити страту і дотримуватися практики ампутації кінцівок як покарання за злодійство.

Про це повідомляє Associated Press.

Він додав, що нинішній уряд талібів поки не вирішив, страчувати людей та здійснювати покарання на публіці чи ні, але за його словами, відсікання кінцівок має "стримуючий ефект".

Він додав, що таліби "керуватимуться ісламом, а закони відповідатимуть Корану".

Раніше ми повідомляли, що в Афганістані тепер немає міністерства у справах жінок. Таліби прийняли рішення створити на його базі Міністерство з пропаганди чеснот та запобігання вадам.

Taliban replaced the Women & # 39; s Affairs Ministry with the Ministry of Vice and Virtue. #Kabul #Afghanistan pic.twitter.com/odVd4avdHx