Русский
$ 27,46
33,48
  1. Світові новини
  2. Інші країни

Відповідь на захоплення літака. Велика Британія ввела санкції проти Білорусі

24 травня, 20:04

Денис Беспалов Денис Беспалов

Лондон покарав білоруську владу за примусову посадку літака і затримання журналіста

Велика Британія ввела санкції стосовно 99 фізичних та юридичних осіб через примусову посадку пасажирського літака в аеропорту Мінська і затримання журналіста Романа Протасевича

Реклама

Про це заявив британський міністр закордонних справ Домінік Рааб під час зустрічі з членами парламенту країни, передає The Guardian.

Також Британія першою в Європі відмовилася приймати рейси "Белавіа" і зобов'язала свої авіакомпанії облітати Білорусь.

Читайте також: Небезпечно для життя. Литва застерегла своїх громадян від поїздок у Білорусь

В тренді
Перехворілим на COVID-19 видаляють очі – в Індії почалася епідемія рідкісного "чорного грибка"
Індію вражає "чорний грибок". Фото: колаж "Сьогодні"
В тренді
Розмова пілотів літака Ryanair з диспетчерами – опубліковано фрагмент діалогу (відео)
Затриманий в Мінську літак Ryanair. Фото TUT.BY
В тренді
"Мені загрожує смертна кара": пасажири літака розповіли, як затримували Протасевича (фото)

"Я проінструктував Управління цивільної авіації Великобританії зажадати від авіакомпаній уникати повітряного простору Білорусі з метою безпеки пасажирів. Я також призупинив дію дозволу на діяльність білоруського перевізника "Белавіа", – сказав він.

Реклама

Раніше повідомлялося, що країни ЄС готові до зупинки авіасполучення з Білоруссю після інциденту з примусовою посадкою пасажирського літака.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Ізраїль завдав ракетного удару по будівлі в Газі, де розташовувалися офіси світових ЗМІ (відео)
Ізраїль завдав ракетного удару по будівлі в Газі, де розташовувалися офіси світових ЗМІ (відео)Інші країни
Примусова посадка літака і затримання Протасевича. У Ryanair відреагували
Примусова посадка літака і затримання Протасевича. У Ryanair відреагувалиІнші країни
Вмирають сотні: ВООЗ повідомила про тривожну тенденцію на роботі
Вмирають сотні: ВООЗ повідомила про тривожну тенденцію на роботіІнші країни
Блискуча операція: Кива та Шевченко у захваті від затримання Протасевича
Блискуча операція: Кива та Шевченко у захваті від затримання ПротасевичаУкраїна
Перехворілим на COVID-19 видаляють очі – в Індії почалася епідемія рідкісного
Перехворілим на COVID-19 видаляють очі – в Індії почалася епідемія рідкісного "чорного грибка"Інші країни
У Білорусі затримали ще один літак, цього разу Lufthansa: що відбувається
У Білорусі затримали ще один літак, цього разу Lufthansa: що відбуваєтьсяІнші країни

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти