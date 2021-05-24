Відповідь на захоплення літака. Велика Британія ввела санкції проти Білорусі

Лондон покарав білоруську владу за примусову посадку літака і затримання журналіста

Велика Британія ввела санкції стосовно 99 фізичних та юридичних осіб через примусову посадку пасажирського літака в аеропорту Мінська і затримання журналіста Романа Протасевича

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Про це заявив британський міністр закордонних справ Домінік Рааб під час зустрічі з членами парламенту країни, передає The Guardian.

Також Британія першою в Європі відмовилася приймати рейси "Белавіа" і зобов'язала свої авіакомпанії облітати Білорусь.

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"Я проінструктував Управління цивільної авіації Великобританії зажадати від авіакомпаній уникати повітряного простору Білорусі з метою безпеки пасажирів. Я також призупинив дію дозволу на діяльність білоруського перевізника "Белавіа", – сказав він.

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Раніше повідомлялося, що країни ЄС готові до зупинки авіасполучення з Білоруссю після інциденту з примусовою посадкою пасажирського літака.

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