"Відповіси по-дорослому". У РФ пригрозили Маску за Starlink в Україні

Глава Роскосмосу Дмитро Рогозін залишився незадоволеним тим, що засновник компанії SpaceX Ілон Маск надав Україні свій інтернет Starlink. Він заявив, що Маск "причетний до постачання військового зв'язку". Рогозін пригрозив підприємцю.

Про це Дмитро Рогозін написав у своєму Telegram.

"За нашою інформацією, доставка та передача Збройним Силам України абонентських скриньок прийому-передачі інтернету від Starlink здійснює Пентагон. Ілон Маск, таким чином, причетний до постачання фашистських сил в Україні засобами воєнного зв'язку. А за це доведеться відповідати по-дорослому, Ілоне, як би ти дурня не вмикав", – заявив він.

Інтернет Ілона Маска використовується для роботи критичної інфраструктури, а також допомагає українським військовим знищувати російські танки.

У Маска запитали, чи може Росія спробувати знищити його супутники, але мільярдер з цього приводу не переживає.

"Було цікаво подивитися на російську протисупутникову демонстрацію кілька місяців тому у контексті цього конфлікту.

Тому що це викликало багато суперечок у супутникових операторів. Це навіть становило певну небезпеку для космічної станції, де перебувають російські космонавти. То чому вони це зробили? Це було повідомлення перед вторгненням в Україну.

Якщо ви спробуєте вивести з ладу Starlink, це буде непросто, тому що є 2000 супутників. Це означає багато протисупутникових ракет.

Я сподіваюся, що нам не доведеться піддавати це випробуванню, але я думаю, що ми можемо запускати супутники швидше, ніж вони запускають протисупутникові ракети", – цитує Маска businessinsider.com.