Пацифізму не час, Німеччина дасть Україні зброю – Шольц

На думку федерального канцлера, українцям здається цинічним, коли їм кажуть захищатись від путінської агресії без зброї

Олаф Шольц пообіцяв передати в Україну зброю. Фото: колаж "Сьогодні"

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув позицію представників опозиції, які вимагають припинити постачання зброї в Україну. За його словами, він поважає пацифізм, але у випадку з Україною йому "не час".

Про це Шольц повідомив на своїй сторінці у Twitter.

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"Громадянам України, напевно, здається цинічним, коли їм кажуть захищатись від путінської агресії без зброї", – написав він.

Як пише видання Rheinische Post, промова Шольца в Дюссельдорфі 1 травня супроводжувалася криками "брехун" та "розпалювач війни". Одні протестувальники були представниками руху антиваксерів Querdenker, інші – противниками війни.

Олафу Шольцу принесли туфельки дівчинки, убитої окупантами у Маріуполі

На тлі бойкоту Росії світовими виробниками, що розширюється, і посилення санкцій проти цієї країни українці дедалі наполегливіше почали вимагати від Німеччини відмовитися від торгівлі з Москвою. Місцевий уряд робить це зі скрипом. Тому 29 березня наші громадяни, які були змушені тікати з охоплених війною міст, прибули до офісу канцлера ФРН та вручили йому туфельки дівчинки Тані, яка нещодавно загинула у розбомбленому армією РФ Маріуполі.

Про це повідомили учасники блокади фур на польсько-білоруському кордоні.

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"Передали. Тепер Olaf Scholz не зможе сказати, що не отримав. Лист та туфлі в руках офіційної представниці відомства федерального канцлера Німеччини", – написала одна із ініціаторів акції Наталія Панченко.

Близько 100 учасників гучної блокади на кордоні з Польщею вранці 29 березня виїхали до Берліна, щоб особисто завезти лист із закликом вже зараз припинити торгівлю з Росією та запровадити повне ембарго на постачання всіх товарів до РФ із ЄС. Представнику Канцелярії Німеччини було передано нову пару взуття вбитої шестирічної Тані з Маріуполя.

"Взуття неношене, оскільки Таня не встигла в ньому походити. Містер Шольц може також холоднокровно і цинічно продати цю пару взуття, як продає Росії всі товари, забезпечуючи росіян умовним комфортом", – зазначила Панченко.

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Санкції від Німеччини

Німецький канцлер продовжує відмовлятися від негайного введення ембарго на російську нафту та газ. Шольц упевнений, що вже введені країнами Заходу санкції завдали серйозного удару по економіці Росії, а в майбутньому буде помітний весь масштаб.

Поки що, як не дивно, але Берлін відмовився виконувати ультиматум Путіна про оплату за газ виключно рублями. У країні вже розробили план на випадок надзвичайної ситуації через припинення постачання газу з Росії.

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