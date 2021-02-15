Падали з великої висоти: у Китаї через аварію на каруселі постраждали 16 людей (відео)

У Китаї від атракціону з ланцюговою каруселлю в селі провінції Хунань під час руху відвалилася частина конструкції, в результаті чого постраждали щонайменше 16 людей, троє з них важко поранені.

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Про це повідомила місцева влада, передає Xinhua.

Через аварію багато відвідувачів впали з гойдалок з великої висоти. Момент аварії потрапив на відео, причому судячи з усього, людина, яка знімала, також постраждала.

Співробітники швидкої допомоги, які прибули на місце події, госпіталізували постраждалих у лікарню, трьох – у важкому стані.

Атракціон зараз тимчасово закрили, ведеться розслідування причин аварії.

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Нагадаємо, в Росії люди на 8 хвилин стали заручниками зламаної каруселі, висячи вниз головою на великій висоті.

Ми також повідомляли, що в Казахстані почали досудове розслідування через травми, які 14-річний хлопчик отримав на атракціоні в Алмати, який "запустив його в небо".

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