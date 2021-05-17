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Палестина зажадала прийняття резолюції ООН щодо Гази

17 травня, 19:00

Віталій Семченко Віталій Семченко

За словами прем'єра, міжнародному співтовариству слід втрутитися в конфлікт, щоб "зупинити ізраїльську агресію", і розробити проєкт вирішення проблеми

Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Палестина вимагає від ООН прийняти резолюцію, яка засуджує дії Ізраїлю в секторі Газа.

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Про це заявив прем'єр-міністр країни Мухаммед Штай, передає Al Arabiya.

"Ми вимагаємо прийняття резолюції ООН, яка визнає незаконними дії Ізраїлю", – зазначив він.

Глава уряду додав, що палестинська сторона збирається "звернутися до Генеральної Асамблеї ООН, оскільки жодна країна не може накласти вето на її резолюції".

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Штай також зазначив, що міжнародному співтовариству слід втрутитися в конфлікт, щоб "зупинити ізраїльську агресію", і розробити проєкт вирішення проблеми, який базується на нормах міжнародного права.

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Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я в Газі, що підкоряється ХАМАС, заявило про загибель щонайменше 33 осіб, в тому числі 12 жінок і 8 дітей через обстріли з боку Ізраїлю.

Крім того, напередодні президент Туреччини Реджеп Ердоган на тлі загострення військового конфлікту на Близькому сході заявив, що світова спільнота повинна "дати урок" Ізраїлю через атаки на Палестину. Які можуть бути наслідки помсти турецького лідера – читайте в матеріалі "Сьогодні".

Всі подробиці в спецтемі Війна між Палестиною та Ізраїлем

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