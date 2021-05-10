Палестинські терористи обстріляли Ізраїль ракетами: відео

Араби висунули Ізраїлю ультиматум і погрожують "відплатою" у разі його невиконання – одна жінка вже постраждала

Фото: REUTERS/Suhaib Salem

Палестинські угруповання випустили з Сектора Газа не менше семи ракет по ізраїльській території. Одна з них була перехоплена.

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Про це повідомили в прес-службі Армії оборони Ізраїлю.

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Перед цим угруповання палестинський "Ісламський джихад" висунуло ультиматум з вимогою виведення ізраїльських сил безпеки з Храмової гори в Єрусалимі і району Шейх Джаррах у східній частині міста до 18.00 за місцевим часом. В іншому випадку вони пригрозили "відплатою".

Скоро після цього у містах Єрусалим, Ашкелон, Сдерот і Бейт-Шемеш в центральній частині країни спрацювали сирени повітряної тривоги. З цієї причини було евакуйовано ізраїльський парламент.

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Також під обстріл потрапило місто Сдерот на півдні – один зі снарядів розірвався недалеко від населеного пункту. В результаті була поранена одна жінка – вибух стався поруч з її автомобілем.

За даними Армії оборони Ізраїлю, серед випущених снарядів була протитанкова ракета. Відповідальність за ракетні удари взяло на себе військове крило угруповання ХАМАС.

Через загострення ситуації припинено військові навчання "Вогняні колісниці". У район кордону з сектором Газа направлено додаткові бойові підрозділи ЦАХАЛ, а ВПС Ізраїлю завдали повітряного удару по об'єктах ХАМАС в секторі Газа. Повідомляється про трьох загиблих з боку супротивника.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху скликав кабінет безпеки, аби обговорити ескалацію в Єрусалимі і Газі.

На цьому тлі в міжнародному аеропорту імені Бен-Гуріона в Тель-Авіві змінили напрямок злетів і посадок літаків.

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Загострення відбулося на тлі зіткнень між палестинцями та ізраїльськими поліцейськими у мечеті Аль-Акса в Єрусалимі.

Заворушення тривають з 7 травня. На цьому тлі було вирішено провести екстрене засідання Ради Безпеки ООН.