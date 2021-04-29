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Пандемія COVID-19 прискорюється, але все не так погано – ВООЗ

29 квітня, 09:20

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Коронавірус продовжує поширюватися світом, щодня фіксуються нові випадки, а вірус мутує – ВООЗ серйозно стурбована

У Всесвітній організації охорони здоров'я останнім часом фіксують прискорення темпів поширення коронавірусу, однак вихід з цієї ситуації є.

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Про це заявив глава Панамериканського регіонального відділення ВООЗ Карісса Етьєн, передає Reuters.

"Пандемія COVID-19 прискорюється, тому рівний доступ до вакцин і ефективні профілактичні заходи мають вирішальне значення для того, щоб переломити ситуацію", – сказав Етьєн.

За його словами, в декількох країнах Південної Америки пандемія в перші чотири місяці цього року була гіршою, ніж у 2020 році.

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"Це показує, що ми зможемо подолати цю пандемію тільки при поєднанні швидкого і справедливого доступу до вакцин і ефективних профілактичних заходів. Ця пандемія не тільки не закінчилася, але і прискорюється", – заявив Етьєн.

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Нагадаємо, раніше голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус стверджував, що вже в найближчі декілька місяців ситуація з коронавірусом у світі може стабілізуватися.

Крім того, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна пройшла пік третьої хвилі коронавірусу. Але в світі з'явився новий штам, який може поширитися і в Україні.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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