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Пандемія коронавірусу пішла на спад – ВООЗ

5 лютого, 21:10

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Вакцинація також вплинула на зниження щодня виявлених випадків

У ВООЗ (Всесвітньої організації охорони здоров'я) фіксують скорочення щодня виявлених випадків зараження коронавірусом.

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Про це заявила експерт організації Марія ван Керкхове.

За її словами, суспільство має продовжувати зберігати пильність і дотримуватися заходів.

"Це (скорочення виявлених випадків – Ред.) відбувається за рахунок цілої низки факторів, але насамперед завдяки тим заходам, які впроваджують країни і які дозволяють переривати ланцюжка передачі і запобігати новим випадкам" – зазначила експерт.

Вона також підкреслила, що вакцини відіграють важливу роль у зниженні випадків COVID-19.

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За статистикою, за весь час пандемії коронавірусу зафіксували понад 105 мільйонів випадків зараження. Від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, померло понад 2,29 мільйонів осіб. Водночас побороли хворобу 58,4 млн осіб.

Нагадаємо, що на тлі з'явилися мутацій коронавірусу США були змушені переглянути свою національну стратегію вакцинації .

Також ми писали, що вакцина BioNTech/Pfizer виявилася в 10 разів менш ефективною проти "британського" штаму коронавірусу.

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